В российских магазинах снова разрешили покупать технику в рассрочку

Как говорят специалисты, это будет выгодно для всех участников рынка. Ретейлерам поможет поддерживать продажи электроники, банкам поможет в реализации кредитных продуктов. Населению рассрочка необходима для совершения более выгодных для семейного бюджета покупок.

«М.Видео-Эльдорадо» возобновил рассрочки без первого взноса и переплат на 6 и 12 месяцев, сообщили в пресс-службе объединенной компании. С их помощью можно приобрести больше 1 000 моделей товаров, рассказала «Известиям» представитель компании Валерия Андреева.

Рассрочка на шесть месяцев для покупки техники, в том числе и Apple, есть сегодня и в сети re:Store, сообщается на сайте продавца.

— Для стимуляции продаж мы используем различные виды промоакций, в том числе и финансовые предложения, которые ограничены во времени, – объяснила пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина.

Сотовые же операторы начали возвращать рассрочки с нулевым первоначальным платежом еще во второй половине марта. Сейчас покупатели могут приобрести товары с помощью этого кредитного инструмента на срок от 3 до 12 месяцев.