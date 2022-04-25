В Белогорске на центральной площади идут репетиции парада Победы

Парадные расчёты общевойсковой армии, расположенной в Амурской области, провели первую репетицию парадного прохождения, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого пешие «коробки» военных собрались рано утром на площади 30-летия Победы в центре Белогорска.

В репетиции парада участвовали не только армейские части с обычными для таких случаев барабанщиками, знамёнными группами и почётным караулом. Вместе с военными в одном строю стояли Российское движение школьников, Юнармия, а также сводный парадный расчёт кадетских классов. Общая численность участников составила около тысячи человек.

Парад в Белогорске традиционно проводится с участием военной техники. Более 30 образцов вооружения и военной техники, задействованной в военном параде, сейчас проходят подготовку к мероприятию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.