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сегодня, 13:07 0

В Белогорске на центральной площади идут репетиции парада Победы

Подготовка торжества вышла на финишную прямую

В Белогорске на центральной площади идут репетиции парада Победы
Фото: пресс-служба ВВО

Парадные расчёты общевойсковой армии, расположенной в Амурской области, провели первую репетицию парадного прохождения, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого пешие «коробки» военных собрались рано утром на площади 30-летия Победы в центре Белогорска.

В репетиции парада участвовали не только армейские части с обычными для таких случаев барабанщиками, знамёнными группами и почётным караулом. Вместе с военными в одном строю стояли Российское движение школьников, Юнармия, а также сводный парадный расчёт кадетских классов. Общая численность участников составила около тысячи человек.

Парад в Белогорске традиционно проводится с участием военной техники. Более 30 образцов вооружения и военной техники, задействованной в военном параде, сейчас проходят подготовку к мероприятию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#Благрайон #память #праздники

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