В Центральной детской школе искусств Благовещенска пройдёт день открытых дверей

Во вторник, 26 апреля, с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00 в Центральной детской школе искусств имени М. Ф. Кнауф-Каминской пройдёт день открытых дверей, рассказали в администрации Благовещенска.

В этот день можно будет познакомиться с направлениями деятельности школы и особенностями образовательного процесса, встретиться с администрацией и преподавателями, заглянуть в учебные классы. Кроме того, ребятам и их родителям дадут возможность побывать на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, ИЗО, хора младших классов, а также на индивидуальных занятиях по фортепиано, скрипке, виолончели, репетициях камерного оркестра «Концертино», ансамбля русской песни «Смородина».

Гости смогут услышать звучание народных (домры, балалайки, баяна, аккордеона) и духовых инструментов (флейты, кларнета, трубы, саксофона).

В мэрии напоминают, что 15 апреля в ЦДШИ начался приём заявлений от поступающих. Их можно подать как в очной форме (Горького, 145), так и в дистанционном формате – на сайте ЦДШИ имени М. Ф. Кнауф-Каминской в разделе «Для поступающих». Здесь есть подробные сведения об отделениях школы, образовательных программах и другая полезная информация.

Вступительные экзамены в школе пройдут 16 и 17 июня.