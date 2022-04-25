Валерий Леонтьев объяснил, почему так и не стал отцом

Из-за ярких сценических нарядов Леонтьева часто подозревали в нетрадиционной ориентации. Однако певец уверял, что у него есть любимая женщина. Также артист отмахивался и на тему слухов о внебрачных детей.

Со своей будущей женой Леонтьев познакомился в 21 год. Через несколько лет они случайно встретились в аэропорту. Людмила признала давнего знакомого, но весьма критически о нём высказывалась. Ей не нравилось, что артист ездил на гастроли со своим тазиком, в котором стирал вещи.

Позже они начали работать вместе и постепенно сблизились. Уже больше 50 лет они живут вместе. В какой-то момент Людмила забросила музыкальную карьеру. Она уехала в Майами, где открыла сеть салонов по уходу за домашними питомцами.

Детей ни у кого из них нет. Валерий объяснял, что в юности не был готов к детям, а позже супруга не захотела рожать. Всё свое внимание они дарят друг другу и собакам. Леонтьев считает, что отсутствие детей не мешает их прекрасному союзу.

Поклонники не сомневаются в том, что пара до сих пор вместе. Супруги выкладывают видеоролики из Майами, на которых видно, что они с теплом относятся друг к другу.