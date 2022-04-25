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25апреля
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сегодня, 12:05 0

Амурчане могут получить персональную консультацию в ПФР по телефону, сообщив кодовое слово

В Пенсионном фонде рассказали, как это сделать

Амурчане могут получить персональную консультацию в ПФР по телефону, сообщив кодовое слово
Фото: pixabay.com

Самым удобным способом обращения за государственными услугами остается дистанционный, напоминают в Пенсионном фонде. Чтобы получить свою персональную информацию по телефону, необходимо назвать кодовое слово. Таким способом можно узнать сумму прибавки к пенсии или остаток средств материнского капитала.

Как отмечают специалисты, кодовое слово помогает идентифицировать личность звонящего. Помимо него при обращении в ПФР необходимо назвать Ф. И. О., дату рождения, СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. В обратном случае человек получит только консультацию справочного характера.

Кодовое слово в своём личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно установить самостоятельно. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

Инфографика: ПФР

Заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства.

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#пенсии #помощь #технологии

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