Амурчане могут получить персональную консультацию в ПФР по телефону, сообщив кодовое слово

Самым удобным способом обращения за государственными услугами остается дистанционный, напоминают в Пенсионном фонде. Чтобы получить свою персональную информацию по телефону, необходимо назвать кодовое слово. Таким способом можно узнать сумму прибавки к пенсии или остаток средств материнского капитала.

Как отмечают специалисты, кодовое слово помогает идентифицировать личность звонящего. Помимо него при обращении в ПФР необходимо назвать Ф. И. О., дату рождения, СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. В обратном случае человек получит только консультацию справочного характера.

Кодовое слово в своём личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно установить самостоятельно. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

Инфографика: ПФР

Заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства.