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25апреля
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сегодня, 11:42 0

За поджоги на амурчан наложили штрафов на 1,7 миллиона рублей

В Амурской области за сутки зарегистрировали 20 очагов горения сухой травы

За поджоги на амурчан наложили штрафов на 1,7 миллиона рублей
Фото: 28.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки в Приамурье зарегистрировали 20 очагов горения сухой травы. Пожары произошли в Архаринском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Серышевском, Сковородинском и Шимановском районах, в Белогорском и Ивановском муниципальных округах, а также в Благовещенске, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Общая площадь горения составила более 270 гектаров. В тушении огня участвовали 118 человек и 32 единицы техники. Уточняется, что ситуацию усложнял сильный ветер.

На сегодняшний день второй класс пожарной опасности установили в Благовещенском, Магдагачинском, Зейском, Сковородинском и Тындинском районах, третий – в Мазановском и Шимановском районах, четвёртый – в Серышевском и Свободненском районах, а также в Белогорском и Ромненском муниципальных округах.

Сотрудники ряда ведомств за последние сутки провели 272 профилактических рейда и составили 14 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного периода специалисты составили 752 протокола. Нарушителям придется заплатить в общей сложности 1 730 000 рублей.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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