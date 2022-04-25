16-летняя благовещенка травмировалась в ДТП

Утром 24 апреля в Благовещенске, в самый пик утреннего движения, на пересечении улиц Пионерской и Пролетарской водитель Toyota Ist совершил столкновение с Honda Insight.

Как установили на месте сотрудники ДПС, водитель Insight не выдержал безопасную дистанцию до Toyota Ist и «догнал» его. В результате удара была травмирована 16-летняя девушка на пассажирском сидении Honda Insight.

С начала этого года в ДТП пострадали 12 человек, почти семьсот автомобилей были повреждены, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Благовещенску.