Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:20 0

16-летняя благовещенка травмировалась в ДТП

Две легковые машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке

16-летняя благовещенка травмировалась в ДТП
Фото: pixabay.com

Утром 24 апреля в Благовещенске, в самый пик утреннего движения, на пересечении улиц Пионерской и Пролетарской водитель Toyota Ist совершил столкновение с Honda Insight.

Как установили на месте сотрудники ДПС, водитель Insight не выдержал безопасную дистанцию до Toyota Ist и «догнал» его. В результате удара была травмирована 16-летняя девушка на пассажирском сидении Honda Insight.

С начала этого года в ДТП пострадали 12 человек, почти семьсот автомобилей были повреждены, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Благовещенску.

Просмотров всего: 705

#дороги #ДТП #происшествия

распечатать


Общество

Василий Орлов: нужно навести порядок в дорожных знаках в Благовещенске
Происшествия

Амурчанку подозревают в убийстве своего сожителя
Происшествия 1

Амурские полицейские оказали помощь женщине-водителю
Происшествия 5

Амурских пенсионеров, разжёгших костёр, выследили с беспилотника
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь