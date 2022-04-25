Благовещенцы: после устранения аварии на улице Зейской коммунальщики оставили яму

На выходных в редакцию Амур.инфо обратились горожане, которые пожаловались, что на улице Зейской в районе микрорайона Черёмушки коммунальщики вскрыли асфальт на проезжей части и после окончания работ просто присыпали участок песком.

Из-за интенсивного движения машин на дороге образовалась большая выбоина. Автотранспорту приходилось сильно снижать скорость. Фото: Амур.инфо. Как корреспонденту Амур.инфо пояснили в администрации Благовещенска, по адресу: улица Зейская, 323, ремонт теплотрасс был произведён компанией АКС, коммунальные службы устраняли аварию на сетях водоснабжения между Больничной и Батарейной. Перекоп был подсыпан, но просел после дождя. Утром в понедельник подрядчик произвел подсыпку участка. Восстановить здесь асфальтовое покрытие планируют до 31 мая.

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Наталья Баландина