Ксения Собчак считает, что Максим Галкин не вернётся в Россию

Многие считают, что Галкин своим отъездом из страны и заявлениями о России предал страну. Однако сам юморист просит не упрекать его в предательстве. По его словам, он всегда разграничивал понятия «власть» и «родина». Максим уверяет, что своим зрителям верен всегда, ведь для него «нет границ, есть зритель, зал и сцена».

Галкин заявил, что в России лишился рекламных контрактов и выступлений, поэтому отправился в Израиль, чтобы отдохнуть. Заодно он запланировал там концерты.

Ксения Собчак сопереживает коллеге и поддерживает его в трудное время. Однако в своём телеграм-канале телеведущая отметила, что с каждым высказыванием Максим все больше отдаляется от России. По её словам, Галкин очень жёстко высказывается о событиях на Украине, и «сжигает мосты возможного возвращения».

Как сообщает «Комсомольская правда», в Израиле у комика запланирован концертный тур по всей стране. Также израильские СМИ сообщили, что Пугачёвой и Галкину предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Пока неизвестно, согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна.