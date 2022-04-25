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Ксения Собчак считает, что Максим Галкин не вернётся в Россию

Собчак заявила, что Галкин своими высказываниями «сжигает мосты» в Россию

Ксения Собчак считает, что Максим Галкин не вернётся в Россию
Фото: station.ru

Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с детьми уже больше месяца живут в Израиле. Шоумен заявил в соцсетях, что решил уехать из Москвы после того, как лишился заработка. Ксения Собчак призналась, что не верит в возвращение Галкина в Россию, сообщает «СтарХит».

Многие считают, что Галкин своим отъездом из страны и заявлениями о России предал страну. Однако сам юморист просит не упрекать его в предательстве. По его словам, он всегда разграничивал понятия «власть» и «родина». Максим уверяет, что своим зрителям верен всегда, ведь для него «нет границ, есть зритель, зал и сцена».

Галкин заявил, что в России лишился рекламных контрактов и выступлений, поэтому отправился в Израиль, чтобы отдохнуть. Заодно он запланировал там концерты.

Ксения Собчак сопереживает коллеге и поддерживает его в трудное время. Однако в своём телеграм-канале телеведущая отметила, что с каждым высказыванием Максим все больше отдаляется от России. По её словам, Галкин очень жёстко высказывается о событиях на Украине, и «сжигает мосты возможного возвращения».

Как сообщает «Комсомольская правда», в Израиле у комика запланирован концертный тур по всей стране. Также израильские СМИ сообщили, что Пугачёвой и Галкину предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Пока неизвестно, согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Да и хер с ним.

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