Василий Орлов рассказал, как рассчитывается сумма жилищных сертификатов для детей-сирот

В личных сообщениях в соцсетях к губернатору Василию Орлову обратились амурчане с вопросом о том, как рассчитывается сумма жилищных сертификатов для детей-сирот.

«Нам выдали сертификат на сумму 2 856 282 рубля. В нынешнее время на такую сумму просто невозможно найти жильё в Благовещенске. Не будет ли пересмотра суммы сертификата?» – уточняют подписчики.

Напомним, в апреле 2020 года в Приамурье было принято решение предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде жилищного сертификата. В связи с успешной реализацией проекта в 2021 году в законодательство области внесли изменения, снизив возраст получателей социальной выплаты с 25 до 23-х лет.

Специалисты регионального министерства социальной защиты населения отмечают, что если гражданин не может реализовать полученный жилищный сертификат в текущем году, то можно написать заявление в региональное министерство соцзащиты. Сертификат предоставят следующему в очереди из числа детей-сирот, а гражданин, вернувший сертификат, по-прежнему останется в списке сирот, которым жилье будет предоставлено по договору найма специализированного жилого помещения с заключением договора сроком на 5 лет. При этом желающих реализовать жилищный сертификат, имея на руках финансовую подушку почти в 3 миллиона рублей, достаточно.

— Принятая нормативная правовая база позволяет более гибко и оперативно решать вопросы обеспечения жильем детей-сирот. В соответствии с законодательством размер сертификата рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения. Расчет социальной выплаты производится по состоянию на 20 декабря текущего года. Правительством принимаются меры по ежегодному индексированию размера сертификата в пределах имеющихся ресурсов областного бюджета. Например, в 2020 году размер сертификата для города Благовещенска составлял 1 896 477 рублей, в 2021 году – 2 578 719 рублей, в 2022 году – 2 856 282 рубля. На следующий год также предусмотрена индексация размера сертификата. На реализацию сертификатов в 2020-2022 годы направлены беспрецедентные денежные средства в размере 771,3 миллиона рублей. Обращаю внимание, что это только средства областного бюджета – без федеральной помощи, – пояснил губернатор Василий Орлов.