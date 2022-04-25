Житель Ямала в Амурской области попался на удочку мошенников

Житель города Новый Уренгой, приехавший в командировку в Свободный, стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина перевел им полмиллиона рублей.

Установлено, что 35-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка. Собеседник сообщил, что с карты потерпевшего мошенники пытаются снять 100 000 рублей. Для сохранения сбережений мужчине предложили перевести денежные средства на «безопасный» счет. Для большей убедительности ему тут же перезвонил «сотрудник правоохранительных органов города Новый Уренгой» и подтвердил информацию «сотрудника кредитной организации».

Испугавшись за свои сбережения, гражданин согласился и перевел деньги на продиктованный счет. Когда звонивший предложил мужчине оформить кредит и произвести транзакцию, потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает управление МВД России по Амурской области. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.