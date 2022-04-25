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25апреля
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сегодня, 08:03 0

В заказнике «Амурском» стало меньше гусей и чёрных журавлей

Специалисты занимаются учётом на пролёте птиц

В заказнике «Амурском» стало меньше гусей и чёрных журавлей
Фото: t.me/amur_birds

Специалисты и студенты биологи-охотоведы ДальГАУ приступили к учёту птиц на пролёте в заказнике «Амурский», сообщает в своём телеграм-канале биолог-охотовед Антон Сасин.

Он отмечает, что гусей в этом году намного меньше, чем обычно. Как правило, к этому времени в заказнике находятся от восьми до десяти тысяч особей, а сейчас их численность едва достигает двух тысяч. Специалист считает, что это могло произойти из-за уменьшения площадей посева кукурузы и запахивания кукурузных «остатков», поэтому птицам негде было остановиться на кормёжку. Большое количество снега и то, что он поздно растаял в южных районах Приамурья, также повлияло на срок и пути пролёта пернатых. Чёрных журавлей тоже намного меньше, чем обычно.

Тем временем уток, аистов и цапель в заказнике гораздо больше, чем в прошлые годы.

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#животные #природа

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