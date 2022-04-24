Сегодня православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым
24 апреля православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи. Пасхальную заутреню и божественную литургию, начавшуюся незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, возглавил патриарх Кирилл. К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошёл в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня, пишет РИА Новости.
— В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос! – поздравил верующих с Воскресением Христовым патриарх Кирилл.
В храмах Благовещенска сегодня также пройдут пасхальные службы.
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