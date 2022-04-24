Сегодня православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи

— В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос! – поздравил верующих с Воскресением Христовым патриарх Кирилл.

В храмах Благовещенска сегодня также пройдут пасхальные службы.

Ранее Амур.инфо рассказало о том, как проходит день священнослужителя.