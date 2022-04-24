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сегодня, 14:56 0

Сегодня православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Сегодня православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи
Фото: РИА Новости

24 апреля православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи. Пасхальную заутреню и божественную литургию, начавшуюся незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, возглавил патриарх Кирилл. К службе доставили частицу Благодатного огня, который сошёл в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня, пишет РИА Новости.

— В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос! – поздравил верующих с Воскресением Христовым патриарх Кирилл.

В храмах Благовещенска сегодня также пройдут пасхальные службы.

Ранее Амур.инфо рассказало о том, как проходит день священнослужителя.

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#праздники #религия

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