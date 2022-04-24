Ночью в Амурской области горел жилой дом

Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 24 апреля, в 01:27 загорелся двухквартирный жилой дом в селе Пригородное Белогорского муниципального округа. На место выдвинулись четверо пожарных и одна единица техники, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Огнеборцы потушили пожар через девять минут после прибытия, дом удалось спасти. Пострадавших и погибших нет. Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины произошедшего.

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#пожары #происшествия

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Кристина Хасуева