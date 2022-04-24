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24апреля
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сегодня, 14:18 0

Амурчанина будут судить за кражу мотоцикла

На деньги, вырученные от его продажи, мужчина купил алкоголь

Амурчанина будут судить за кражу мотоцикла
Фото: pixabay.com

Ранее судимого 38-летнего жителя посёлка Сиваки Магдагачинского района обвиняют в краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает управление МВД по Амурской области.

В мае прошлого года обвиняемый и его товарищ помогали знакомому пилить дрова. После работы мужчины организовали застолье, выпивали. Через некоторое время хозяин участка уснул, первый гость собирался домой, а обвиняемому захотелось «продолжения банкета», но денег не было. Тогда он решил продать разукомлектованный мотоцикл «Минск» из гаража заявителя и три канистры с полусинтетическим и дизельным маслом, которые стояли во дворе.

Мужчина попросил друга помочь ему загрузить всё это на тележку и увезти покупателю, уверяя, что об этом его попросил владелец украденного. Злоумышленник продал похищенное за полторы тысячи рублей, вернул тележку на место и купил алкоголь.

Амурчанин признался в преступлении и раскаялся. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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#криминал #происшествия

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