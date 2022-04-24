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24апреля
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сегодня, 16:11 6

В Белогорске во вторник отключат отопление

А сегодня там начал работать Городской парк

В Белогорске во вторник отключат отопление
Фото: pixabay.com

В мэрии Белогорска предупредили горожан о том, что со вторника в городе отключат отопление. Отопительный сезон завершится в 8:00 26 апреля.

Такое решение было продиктовано двумя причинами. Во-первых, многие горожане из-за устоявшейся теплой погоды отключают батареи в квартирах или открывают окна, так как в домах стало жарко. Во-вторых, цены на топливо растут, как итог – последние месяцы были непростыми для теплоснабжающей организации. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Станислав Мелюков.

А чтобы горожане не грустили, градоначальник в этом же посте поделился и хорошей новостью: в воскресенье, 24 апреля, открыл свои двери для гостей Городской парк. Правда, с некоторыми ограничениями. Часть аттракционов (использующих гидравлику) пока не работает – их запустят, когда столбик термометра поднимется до +15 °C.

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#Белогорск #ЖКХ #отдых

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Комментарии
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  • Oksana2015

    Oksana2015
    4 часа назад

    Как всегда похолодает...

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Вроде как по закону должно пройти 5 дней со средней t +8... А окна открывают для проветривания и зимой. Цена на топливо не может подрастать, так как отопительный сезон не закончен, а заготовили топливо, как отчитались, с лихвой. Сейчас пойдут дожди, и как всегда похолодает. Как всегда нужно "отнестись с пониманием"...

  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    Беспредельщики...Пишите в прокуратуру...Среднесуточная 26.04=4градусов, 27==5гр.,28=6гр, 29=5гр, 30=5гр. Ваше выдуманное повышение цен граждан не волнует. Орлову В.А. нужно обратить внимание на незаконность действий мэра.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Власть ухватившие живут не по закону, а по понятиям...

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Что хочу , то и ворочу . Истинное лицо нынешней власти.

  • амурская алена

    амурская алена
    42 минуты назад

    Правильно окна открыты круглосуточно,у меня,всю зиму форточки открыты были,дом не новостройка,краны на батареях не перекроешь,приходится топить улицу.

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