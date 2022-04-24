В Белогорске во вторник отключат отопление

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В мэрии Белогорска предупредили горожан о том, что со вторника в городе отключат отопление. Отопительный сезон завершится в 8:00 26 апреля.

Такое решение было продиктовано двумя причинами. Во-первых, многие горожане из-за устоявшейся теплой погоды отключают батареи в квартирах или открывают окна, так как в домах стало жарко. Во-вторых, цены на топливо растут, как итог – последние месяцы были непростыми для теплоснабжающей организации. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Станислав Мелюков.

А чтобы горожане не грустили, градоначальник в этом же посте поделился и хорошей новостью: в воскресенье, 24 апреля, открыл свои двери для гостей Городской парк. Правда, с некоторыми ограничениями. Часть аттракционов (использующих гидравлику) пока не работает – их запустят, когда столбик термометра поднимется до +15 °C.