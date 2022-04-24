В отделении Амурского аграрного колледжа в Завитинске построят новую мастерскую

Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в отделении Амурского аграрного колледжа в Завитинске. Во время визита глава региона обсудил ряд вопросов с руководством учебного заведения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

За последние три года в колледже открыли дополнительные специальности и расширили материально-техническую базу. Здесь студентов обучают на водительские категории B и C, планируется, что в будущем будут учить и на категории D и F. Кроме того, в отделении при поддержке работодателей будут обучать водителей по категориям A и B. Сейчас в колледже есть два трактора, две машины для обучения категории B и мотоцикл, в скором времени появится и «КамАЗ».

Как рассказал руководитель отделения Павел Лысяков, между сельхозпредприятиями и колледжем заключены договоры о сотрудничестве.

— Также у нас организован и работает Центр содействия трудоустройству выпускников, который проводит ежемесячный мониторинг наличия вакантных мест. Практически все наши выпускники трудоустраиваются по специальности и остаются работать в районе. Также часть из них пока проходит обучение получает стипендию за совмещение работы по специальности и учёбы, – добавил Павел Лысяков.

На данный момент в колледже учатся 164 человека на специальности тракториста-машиниста сельхозпроизводства, мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и хозяйку (хозяина) усадьбы. Последнюю специальность хотят переименовать в «фермера».

— Важно, что эти специалисты востребованы в сельском хозяйстве. Поэтому принято решение о дополнительных мерах поддержки – планируем выделить необходимое финансирование для строительства быстровозводимого бокса-мастерской, – прокомментировал Василий Орлов.

Новую мастерскую построят уже в этом году, сейчас специалисты готовят необходимые документы.

Фото: amurobl.ru