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На калининском «кольце» в Благовещенске начинают устройство основания под асфальт

Работы будут идти ночью

На калининском «кольце» в Благовещенске начинают устройство основания под асфальт
Фото: t.me/blagoveshchensk_rf

В понедельник, 25 апреля, на калининской кольцевой развязке начнутся работы по устройству подстилающих слоёв под асфальт. Техника будет работать на всех участках «кольца» и подъездах к нему в течение недели, рассказали в мэрии Благовещенска.

Перекрывать полосы по-прежнему не будут, однако проезд станет значительно уже. Поэтому, чтобы не создавать дополнительных сложностей автомобилистам, работать решили в ночное время, когда трафик минимальный. Днём продолжат установку бордюрного камня на всём протяжении «кольца» и разделительных островков.

Завершить подготовку основания подрядчик планирует до конца апреля. После чего, ориентировочно со 2 мая, приступит к асфальтированию нижнего слоя.

Напомним, что ремонт кольцевой развязки подрядчик планирует завершить досрочно. До конца июня.

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#дети #мэрия #строительство #транспорт

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