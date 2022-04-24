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В Благовещенске в фестивале дарения «Мы вместе» поучаствовали более 1 200 человек

Для горожан провели мастер-классы и показательные выступления

В Благовещенске в фестивале дарения «Мы вместе» поучаствовали более 1 200 человек
Фото: пресс-служба администрации г. Благовещенска

Обновлено: 15:50

В Благовещенске прошёл фестиваль дарения «Мы вместе», участие в нём приняли более 1 200 горожан, они обменивались вещами или дарили их, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Для жителей города провели разные мастер-классы, занятия по вокалу и хореографии, можно было поучиться танцам «Ромашка» и «Кадриль», а также посмотреть показательные выступления по рукопашному бою, вольной борьбе, зендокай каратэ и тхэквондо. На фестивале работала ярмарка НКО и бизнеса, здесь организации представили свои проекты.

Благовещенцев учили оказывать первую медицинскую помощь, кроме того, на фестивале работала передвижная флюорографическая установка и донорский мобильный комплекс. Участники мероприятия могли сдать нормы ГТО, научиться скандинавской ходьбе и изготовлению голубей победы. Для горожан также работал автобус-музей Победы и дежурил «Гуманитарный экспресс» для помощи беженцам из ЛНР и ДНР.

Фото: t.me/blagoveshchensk_rf/1210

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#мэрия #отдых #помощь

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