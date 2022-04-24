Изображение бабушки-героини с красным флагом нанесут на корпус ракеты

Фото: t.me/rogozin_do/2448

В ночь с 23 на 24 апреля в личном телеграм-канале Дмитрия Рогозина появилась информация о том, что на корпус ракеты нанесут изображение пожилой женщины-героини с красным флагом. Глава Роскосмоса также разместил эскиз изображения, которым украсят ракету.

«Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», – написал Рогозин в своём телеграм-канале.

На изображении, прикреплённом к записи, видно, что знамя женщине помогает держать молодая девушка в военной форме советских лет. На заднем плане в небе виден силуэт скульптуры «Родина-мать», освещённый солнечным светом.

Напомним, что ранее благовещенка создала куклу-прототип легендарной бабушки с советским флагом.

Фото: t.me/rogozin_do/2448