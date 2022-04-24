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сегодня, 12:31 8

Изображение бабушки-героини с красным флагом нанесут на корпус ракеты

Об этом заявил Дмитрий Рогозин

Изображение бабушки-героини с красным флагом нанесут на корпус ракеты
Фото: t.me/rogozin_do/2448

В ночь с 23 на 24 апреля в личном телеграм-канале Дмитрия Рогозина появилась информация о том, что на корпус ракеты нанесут изображение пожилой женщины-героини с красным флагом. Глава Роскосмоса также разместил эскиз изображения, которым украсят ракету.

«Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков», – написал Рогозин в своём телеграм-канале.

На изображении, прикреплённом к записи, видно, что знамя женщине помогает держать молодая девушка в военной форме советских лет. На заднем плане в небе виден силуэт скульптуры «Родина-мать», освещённый солнечным светом.

Напомним, что ранее благовещенка создала куклу-прототип легендарной бабушки с советским флагом.

Фото: t.me/rogozin_do/2448

Просмотров всего: 508

#интернет #космодром

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    5 часов назад

    https://youtu.be/za8psPFdZFo

    Рогозин .зикует ,посмотрите )))

  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    us.2001 54 минуты назад

    https://youtu.be/za8psPFdZFo \\\\\\\\\\\ Не хочешь жить на улице Кадырова ДОН тогда живи на космодроме ДОН или в ракете ДОН или....ДОН

  • LT

    LT
    3 часа назад

    был у нас космос, при путине его не стало. есть только позор в виде рогозина.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Повешу портрет Рогозина на космическом сортире в свободненском военкомате.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    "

    LT

    LT 1 час назад

    был у нас космос, при путине его не стало. есть только позор в виде рогозина.

    "

    Мвлыш, поднимись с горшка и посмотри вокруг не через свой айфон, купленный тебе богатым папой, который ненавидит нынешнее правительство, но менять ничего не хочет, ибо больше он нигде и никак не заработает.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    DimonS, не обращай внимание на убогого. Он многого не видит. То ли по скудоумию, то ли за деньги...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    LT, тебе за твою пургу в инете кто-нибудь башляет? ;)

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    А не отдать ли нам этого Рогозина загнивающему Западу? Он их космос и саму нату ихнюю развалит и разворует))

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