Во второй половине мая в России возможен подъём заболеваемости COVID-19

— Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъём заболеваемости в России придётся на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты, – рассказал Андрей Исаев.

Наибольший всплеск случаев коронавируса сейчас наблюдается в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии. Там зафиксированы новые вариации омикрона.

— Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Однако надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с существенной задержкой примерно в месяц, – добавил учёный.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам на майских праздниках пройти ревакцинацию, носить маски и больше времени проводить на свежем воздухе.