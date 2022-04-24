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сегодня, 11:58 1

Во второй половине мая в России возможен подъём заболеваемости COVID-19

Отчасти это связано и с увеличением контактов в праздничные дни

Во второй половине мая в России возможен подъём заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com

Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что подъём заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, в России может произойти во второй половине мая, как раз после праздничных выходных, пишет ТАСС.

— Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъём заболеваемости в России придётся на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты, – рассказал Андрей Исаев.

Наибольший всплеск случаев коронавируса сейчас наблюдается в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии. Там зафиксированы новые вариации омикрона.

— Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Однако надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с существенной задержкой примерно в месяц, – добавил учёный.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам на майских праздниках пройти ревакцинацию, носить маски и больше времени проводить на свежем воздухе.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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