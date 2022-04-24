Василий Орлов заявил, что программу переселения нужно синхронизировать с программой капремонта

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Во время посещения Завитинского муниципального округа губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, что в регионе необходимо синхронизировать работу двух масштабных программ: переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.

— Есть решение президента о том, чтобы программа переселения из аварийного жилья шла опережающими темпами. Нам необходимо работу в данном направлении продолжать. На местах не нужно бояться обоснованно признавать жилье аварийным. При этом программу переселения из аварийного жилья нужно синхронизировать с программой капитального ремонта многоквартирных домов. Абсолютно нецелесообразно делать капремонт в тех домах, которые вот-вот будут признаны аварийными, – сказал глава Приамурья.

Так, в Завитинском округе уже провели полную инвентаризацию жилищного фонда. По её итогам аварийными признали 27 домов (их общая площадь 16 тысяч «квадратов»). Планируется, что их расселение начнется при реализации очередного этапа федеральной программы переселения из аварийного жилья. Вместе с тем, 182 дома включены в программу капитального ремонта и в 17 из них работы уже проведены.

Алексей Тарасов, министр ЖКХ Амурской области, отметил, что основная проблема при проведении капитального ремонта в жилых домах в том, что подрядчики из Благовещенска неохотно соглашаются работать в других муниципальных образованиях. Следовательно подрядные организации нужно искать на местах.

Губернатор Амурской области дал негативную оценку работе Фонда капремонта и поручил министерству ЖКХ разработать предложения по улучшению эффективности его работы.

— В Фонде капитального ремонта сегодня два миллиарда рублей сосредоточено. Люди платят за капремонт не для того, чтобы их деньги лежали на счетах. Но основная проблема с использованием этих средств связана с отсутствием квалифицированных подрядчиков, готовых работать за пределами областного центра, особо остро указанная проблема стоит в отдалённых районах области. И если в Благовещенске желающие работать ещё есть, то чуть подальше от областного центра начинаются проблемы. На уровне муниципальных образований нужно активнее искать подрядчиков, готовых качественно выполнять работы по капремонту, – сказал Василий Орлов.