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В Благовещенске начал работать Городской парк

В день открытия для посетителей организовали концертно-развлекательную программу

В Благовещенске начал работать Городской парк
Фото: t.me/blagoveshchensk_rf

В субботу, 23 апреля, Городской парк открыл свои двери для благовещенцев. Как рассказали в мэрии, в этот день гостей встретили концертно-развлекательной программой.

На сцене выступили коллективы Городского дома культуры, праздничное агентство, творческие студии. Кроме того, «Ассоциация пожилых людей» провела для пришедших на праздник горожан «Зарядку здоровья».

В этот день благовещенцы смогли полюбоваться выставкой работ воспитанников художественной школы «Пейзажи парка», прокатиться на «Орбите», «Весёлых горках», «Колесе обозрения» и других любимых аттракционах. А еще всем желающим сделали бесплатный аквагрим.

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#дети #культура #отдых #праздники

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