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сегодня, 10:17 3

К акции «Гуманитарный экспресс» в Благовещенске присоединилось общество «Араз»

Они собрали более 100 коробок с помощью для людей из ЛНР и ДНР

К акции «Гуманитарный экспресс» в Благовещенске присоединилось общество «Араз»
Фото: t.me/blagoveshchensk_rf/121

В субботу, 23 апреля, на площади перед ОКЦ прошёл фестиваль #МЫВМЕСТЕ. В ходе него желающие могли принести помощь для беженцев из ЛНР и ДНР. К акции «Гуманитарный экспресс» присоединились и представители азербайджанского национально-культурного общества «Араз» в Благовещенске.

Представители национального объединения «Араз» сформировали 113 коробок с предметами первой необходимости и продуктами. Всё собранное они передали волонтёрам.

Корреспондент Амур.инфо уточнил в мэрии Благовещенска, когда и куда желающие могут принести посылки для беженцев с Украины. Там пояснили, что в течение следующей недели посылки для беженцев планируют передать представители различных национальных обществ, отдельных компаний и организаций. Свои заявки они направляли заранее, и «Гуманитарный экспресс» будет посещать их адресно. В субботу, 30 апреля, «Гуманитарный экспресс» будет работать в рамках акции «Город берегу». Он заедет во дворы Благовещенска. Расписание его движения анонсируют позднее.

Включить свои адреса в маршрут гуманитарного экспресса горожане могут по номеру: 233-790.

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#городская власть #помощь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    Вопрос в том, доходит ли эта помощь до назначения? https://youtu.be/MERN5lMEnZ8

  • LT

    LT
    3 часа назад

    ну к азерам у меня нет вопросов.

    у меня вопросы к русским с лишней хромосомой которые

  • LT

    LT
    3 часа назад

    насчет бедолаг с лднр гляньте отчеты их же правительств. сколько их погибло после конфликта 2014 года.

    Где люди с Украины, котрые в рф вывезены? которые в подвалах жили без еды и воды под ежедневными бомбежками?

    они все сумели в европу свалить с рф?

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