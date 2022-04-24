К акции «Гуманитарный экспресс» в Благовещенске присоединилось общество «Араз»

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Представители национального объединения «Араз» сформировали 113 коробок с предметами первой необходимости и продуктами. Всё собранное они передали волонтёрам.

Корреспондент Амур.инфо уточнил в мэрии Благовещенска, когда и куда желающие могут принести посылки для беженцев с Украины. Там пояснили, что в течение следующей недели посылки для беженцев планируют передать представители различных национальных обществ, отдельных компаний и организаций. Свои заявки они направляли заранее, и «Гуманитарный экспресс» будет посещать их адресно. В субботу, 30 апреля, «Гуманитарный экспресс» будет работать в рамках акции «Город берегу». Он заедет во дворы Благовещенска. Расписание его движения анонсируют позднее.

Включить свои адреса в маршрут гуманитарного экспресса горожане могут по номеру: 233-790.