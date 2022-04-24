Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

Росавиация продлила ограничение на полёты в южные аэропорты России

Ограничения связаны с событиями на границе России и Украины

Росавиация продлила ограничение на полёты в южные аэропорты России
Фото: pixabay.com

Росавиация продлила временное ограничение на полёты в аэропорты юга России до 1 мая (до 03:45 по московскому времени). Ранее ограничение действовало до 25 апреля.

Временно нельзя добраться авиатранспортом в города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиаперевозчиком рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», – заявили в ведомстве.

Всю оперативную информацию об изменениях в расписании полётов можно узнать на официальных сайтах аэропортов.

Отметим, что ранее в Росавиации приняли к рассмотрению предложение использовать во время полётов не GPS-навигацию, а ГЛОНАСС.

Просмотров всего: 267

#российская власть #транспорт

распечатать


Общество

На калининском «кольце» в Благовещенске начинают устройство основания под асфальт
Общество 12

Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения
Общество 7

Перебои с сигналом GPS не повлияют на безопасность полётов в России

Экономика 23

Эксперты: российская экономика приспособилась к санкциям
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь