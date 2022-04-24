Росавиация продлила ограничение на полёты в южные аэропорты России

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Временно нельзя добраться авиатранспортом в города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиаперевозчиком рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», – заявили в ведомстве.

Всю оперативную информацию об изменениях в расписании полётов можно узнать на официальных сайтах аэропортов.

Отметим, что ранее в Росавиации приняли к рассмотрению предложение использовать во время полётов не GPS-навигацию, а ГЛОНАСС.