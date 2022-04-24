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24апреля
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сегодня, 07:51 13

Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения

Власти хотят легализовать параллельный импорт

Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения
Фото: pixabay.com

Товары брендов, ушедших с российского рынка, хотят ввозить без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошло более 200 брендов, сообщает газета «Известия». Документ подписал глава Минпромторга Денис Мантуров, после его должны зарегистрировать в Минюсте.

Уточняется, что этот приказ создали для того, чтобы ввезти в Россию партию продукции, на которую уже нанесли товарный знак, но владелец отказался от её импорта в страну. Также таким способом ведомство хочет сохранить защиту торговых марок, производящих или импортирующих продукцию в РФ, и обеспечить россиян всем необходимым.

Ведомство предложило продавать в России более 50 групп товаров без согласия брендов. Сюда вошли текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, средства гигиены, оборудование, механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура, транспорт и комплектующие для машин.

В некоторых группах товаров к параллельному импорту допустили лишь часть брендов. Одежда и обувь, в том числе спортивная, допускается полностью. А ювелирные изделия и мебель, кроме автомобильных кресел, вовсе не попали в список.

Например, автомобили стоимостью более 50 тысяч евро возможно поставить в РФ лишь параллельным импортом, как и другие дорогостоящие товары. Однако, даже при легализации такого способа тот, кто отгружает машины, может попасть под вторичные санкции США или Евросоюза.

Партнёр Deloitte Татьяна Кофанова отметила, что пока не может назвать точных сроков поставок товаров после легализации параллельного импорта.

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#жизнь #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    13 часов назад

    Челночный бизнес, ну с возвращением!

  • Петро555

    Петро555
    12 часов назад

    У нас гвозди, и то из за рубежа

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    11 часов назад

    Соответственно, них.. мы без них не проживём. Это для тех, кто болтает о том, (ну и скатертью дорожка) и.т.д

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    11 часов назад

    Возникают вопросы, какой "дурак" их сюда будет завозить, насколько вырастет цена из-за особенностей логистики, откроет ли Китай сухопутные границы для физических лиц, насколько подорожает доллар?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    11 часов назад

    На "завозить" желающие найдутся, только вот какое качество и цена будет у "этого" большой вопрос. Претензию же никому не предъявишь. Думаю, в суде уже не пройдут идеи о том, что купил Айфон оригинальный. Вероятнее всего, ссылка будет такова - купил неизвестно где, неизвестно у кого, поэтому "это" твои проблемы.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    11 часов назад

    Ну и, конечно, ожидаем появление "старых известных" у нас брендов - Абибасов, Пун, Паносовиков и т.д.

  • хаййп

    хаййп
    10 часов назад

    Хорошие машины будут вообще не доступны обычным людям(((

  • хаййп

    хаййп
    10 часов назад

    Не успел я накопить на новенького финика..

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    9 часов назад

    Это чтобы богатые и "подсанкционные" не чувствовали себя уж совсем обделёнными. Вы уж огласите полный список. Там в нём Бугати, Ламборджини, Айфоны и прочие "нужные народу вещи". Турбин для ГЭС кстати нет

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    9 часов назад

    Рискованно будет покупать какой-нибудь Самсунговский товар без гарантии неизвестно у кого. Принёс домой, вкючил, а там может быть "аля-улю". Как первые кнопочные телефоны из Хейхэ- могли полгода работать, а могли полдня

  • LT

    LT
    4 часа назад

    ну во первых физ.лицам ввозить товар в больших количествах запрещает законы о запрете спекуляции образно говоря.

    а данный запрет ниочем как мне кажется.

    ведь чтобы ввезти в страну чтото без разрешения правообладателя надо сначала вывезти это из другой страны. а такое не дадут.

    думается этот закон только о киношках и типо того, украденных ядерной сверхдержавой с целью показа в ее кинотеатрах

  • LT

    LT
    4 часа назад

    госзакупок это также касается.программы там лицензионные можно не покупать, а за три цены ставить пиратские копии и никто тебя не посадит за это ну и все тому подобное, касающиеся тушек госаппарата...

    а товары вряд ли ввезешь

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Запереживали! )))

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