Товары ушедших из России брендов будут импортировать без их разрешения

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Уточняется, что этот приказ создали для того, чтобы ввезти в Россию партию продукции, на которую уже нанесли товарный знак, но владелец отказался от её импорта в страну. Также таким способом ведомство хочет сохранить защиту торговых марок, производящих или импортирующих продукцию в РФ, и обеспечить россиян всем необходимым.

Ведомство предложило продавать в России более 50 групп товаров без согласия брендов. Сюда вошли текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, средства гигиены, оборудование, механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура, транспорт и комплектующие для машин.

В некоторых группах товаров к параллельному импорту допустили лишь часть брендов. Одежда и обувь, в том числе спортивная, допускается полностью. А ювелирные изделия и мебель, кроме автомобильных кресел, вовсе не попали в список.

Например, автомобили стоимостью более 50 тысяч евро возможно поставить в РФ лишь параллельным импортом, как и другие дорогостоящие товары. Однако, даже при легализации такого способа тот, кто отгружает машины, может попасть под вторичные санкции США или Евросоюза.

Партнёр Deloitte Татьяна Кофанова отметила, что пока не может назвать точных сроков поставок товаров после легализации параллельного импорта.