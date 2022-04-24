В Благовещенске сквер водников снова участвует в конкурсе на благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается голосование за один из проектов благоустройства городских скверов.

Согласно проекту благоустройства, в сквере водников планируется создать сеть пешеходных дорожек, в центральной части их объединит «пятачок» с двумя альпийскими горками. Сама зона отдыха будет включать четыре небольшие территории, на которых появится площадка с тренажёрами, навесы с качелями, беседка, лавочки. Здесь также обустроят велопарковку, живую изгородь, скамьи, урны, поставят новые фонари.



Кстати, Амур.инфо уже подробно рассказывало о проекте сквера «Крестьянский», который в этом году тоже участвует в голосовании.

Выбрать понравившийся вариант благоустройства и отдать свой голос можно на платформе нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.