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24апреля
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сегодня, 08:59 1

В Благовещенске сквер водников снова участвует в конкурсе на благоустройство

В прошлом году проект занял второе место в рейтинге

В Благовещенске сквер водников снова участвует в конкурсе на благоустройство
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается голосование за один из проектов благоустройства городских скверов.

Согласно проекту благоустройства, в сквере водников планируется создать сеть пешеходных дорожек, в центральной части их объединит «пятачок» с двумя альпийскими горками. Сама зона отдыха будет включать четыре небольшие территории, на которых появится площадка с тренажёрами, навесы с качелями, беседка, лавочки. Здесь также обустроят велопарковку, живую изгородь, скамьи, урны, поставят новые фонари.

Кстати, Амур.инфо уже подробно рассказывало о проекте сквера «Крестьянский», который в этом году тоже участвует в голосовании.

Выбрать понравившийся вариант благоустройства и отдать свой голос можно на платформе нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#ЖКХ #мэрия #отдых

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    В этом сквере летом постоянно скапливается и застаивается вода, образуется "болото".

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