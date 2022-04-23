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23 апреля 2022, 18:01 2

Трое амурчан задержаны за незаконную рубку деревьев в Шимановском лесничестве

Злоумышленники вырубили 42 дерева

Трое амурчан задержаны за незаконную рубку деревьев в Шимановском лесничестве
Фото: УМВД России по Амурской области

К задержанию «чёрных лесорубов» полицейские привлекли силы бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии.

В отношении одного злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Шимановский» возбуждены и расследуются два уголовных дела. Полицейские установили, что в марте 2021 года трое местных жителей, двое из которых ранее имели проблемы с законом, самовольно срубили 17 сосен и деревьев других пород, а в июле заготовили еще 25 стволов.

Ущерб лесничеству – около 650 тысяч рублей. Незаконно спиленные деревья мужчины вывезли на лесоперерабатывающую базу, принадлежащую одному из них, чтобы использовать заготовленную древесину.

При силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии сыщики задержали подозреваемых, после чего по месту их жительства и на территории базы были проведены обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты документы, банковские и флэш-карты, сотовые телефоны, четыре бензопилы, автотехника, а также различные пиломатериалы в количестве 1 048 штук и около 700 бревен.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств уголовных дел и установление дополнительных фактов, сообщает управление МВД по Амурской области.

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Комментарии
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  • Зевака

    Зевака
    3 часа назад

    42 хлыста за год!

  • Зевака

    Зевака
    3 часа назад

    И из них только бревен 700!

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