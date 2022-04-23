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23 апреля 2022, 17:34 0

Благовещенские полицейские нашли подростка, укравшего телефон у ребёнка

15-летний вор будет привлечён к уголовной ответственности

Благовещенские полицейские нашли подростка, укравшего телефон у ребёнка
Фото: pixabay.com

В Благовещенске полицейские раскрыли грабёж, совершённый в отношении 10-летнего ребёнка. Вором оказался 15-летний юноша.

В полицию Благовещенска обратилась жительница областного центра. Женщина сообщила, что на улице к её сыну подошла компания подростков. Один из них попросил у мальчика мобильный телефон, чтобы сделать звонок, а получив гаджет, убежал.

Сотрудники полиции определили круг возможных подозреваемых и показали фотографии владельцу телефона. Мальчик опознал обидчика. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что к совершению преступления причастен состоящий на профилактическом учете в ПДН и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и угон местный житель 2006 года рождения. В совершении кражи парень признался. Также он сообщил, кому успел продать похищенный телефон. Смартфон полицейские изъяли и вернули владельцу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. С этого момента лицо несёт полную ответственность за все свои деяния. Однако лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста (с 14 до 16 лет), также подлежат уголовной ответственности за особые преступления, например, кражу, грабёж, разбой, вымогательство, угон, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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