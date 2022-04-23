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23 апреля 2022, 14:38 4

Амурчане, живущие в сёлах, где нет аптек, смогут купить лекарства в ФАПе

В отдельных случаях препарат привезёт курьер

Амурчане, живущие в сёлах, где нет аптек, смогут купить лекарства в ФАПе
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области

Закупка лекарственных препаратов в Амурской области производится ежеквартально. Учитывая сроки годности препаратов и потребность в медикаментах, запас лекарств в государственных медицинских организациях создаётся на три месяца.

— На сегодня наша потребность удовлетворена. Лекарственные препараты для оказания помощи в медицинских организациях есть, как для тех пациентов, которые находятся на круглосуточном лечении, так и для тех, кто получает терапию в условиях дневного стационара, – отметила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Мониторинг наполняемости аптечных складов в медицинских организациях проводят ежедневно в обязательном порядке. Созданы полугодовые запасы препаратов для льготного обеспечения по рецептурным бланкам.

— Мы торги провели вовремя, в поставках не было никаких сдвигов, с поставщиками всё было отработано, обеспечение есть. Закупка производится по заявкам, которые формируют медицинские организации. Это производится один раз в полгода, и заранее производится закуп. Сейчас мы производим закупку по аукционам на приобретение препаратов на второе полугодие 2022 года, – пояснила Светлана Леонтьева.

Препараты для онкобольных закупили централизовано в объёме годовой потребности, но поставки идут постепенно, потому что эти лекарства имеют ограниченные сроки годности. Для хранения препаратов ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» предусмотрел дополнительные площади.

Также Министерство здравоохранения области предварительно провело перелицензирование всех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий. Порядка трёхсот медицинских организаций получили лицензию на розничную торговлю. Там, где нет ФАПов и амбулаторий, медицинские организации заключают договоры с «Амурфармацией» и препараты доставляются непосредственно пациенту. Многие ФАПы уже торгуют лекарствами. Заявку на лекарства можно сделать у лечащего врача. Если ФАП не будет успевать приобрести препарат, его доставит курьер, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

— Прошу жителей Амурской области с понимаем отнестись, наполнять ФАП полным перечнем препаратов не имеет смысла. Там будут основные препараты, которые отнесены к перечню жизненно важных необходимых препаратов, которые пользуются наибольшей востребованностью. Например, парацетамол, аспирин и так далее. Расходные материалы, например, бинты и так далее. Закупка тех препаратов, которые индивидуально получает один пациент, будет производиться отдельно, по индивидуальному персонифицированному запросу, – отметила министр здравоохранения.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    13 часов назад

    Лет 5 назад при любой сельской участковой больнице была аптека, где любой амурчанин, живущий в селе, мог купить лекарства.-сейчас этого нет-оптимизация называется.

  • Алиса65

    Алиса65
    12 часов назад

    Оптимизируют всё, что нужно людям. Нет уже и больниц поселковых, да и сёла на грани. А вот что стоило бы оптимизировать, так это благовещенский (и не только) "Сити", где чиновников более, чем пчёл в улье.

  • Петро555

    Петро555
    12 часов назад

    Интересно, Леонтьева ногу сломает. Чем ее будут кормить? Обл или гор больница

  • strannic

    strannic
    10 часов назад

    "Созданы полугодовые запасы препаратов для льготного обеспечения по рецептурным бланкам."

    -а в аптеки их отправляют?

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