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23 апреля 2022, 14:53 0

Три двора в Благовещенске отремонтируют до конца мая

В нацпроект в 2022 году вошли 14 дворовых площадок

Три двора в Благовещенске отремонтируют до конца мая
Фото: t.me/imameev

В администрации Благовещенска поделились хорошей новостью. Первые три из 14 дворов отремонтируют до конца мая. Работы по благоустройству проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Работы на трех площадках идут полным ходом: демонтаж старого покрытия завершен, ведется отсыпка основания, устанавливают бортовой камень. Подрядчик идет с опережением графика, что радует. Все работы ведутся по разработанным и утвержденным самими жильцами проектам», – рассказал Олег Имамеев.

Сейчас работы идут во дворах на улице Горького, возле домов №№ 180 и 182, и на улице Шевченко, 14.

Жильцы дома по адресу улица Горького, 180, уже обратились к властям с просьбой отремонтировать проезд к дому со стороны Пионерской. Так как земля находится в муниципальной собственности, в мэрии пообещали поспособствовать и направить на эти цели бюджетные средства.

В администрации города также напомнили, что в 2022 году работы по нацпроекту «Жильё и городская среда» проведут в 14 дворах. Еще 50 территорий приведут в порядок по новой программе «1000 дворов».

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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