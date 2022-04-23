Амурчанка попала в колонию за уклонение от уплаты алиментов
Лишённая родительских прав женщина задолжала более миллиона рублей
Жительница Магдагачинского района на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты алиментов своему ребёнку. В отношении амурчанки судебные приставы возбудили уголовное дело.
Из его материалов следует, что ранее в отношении женщины, лишённой родительских прав, уже возбуждалось дело за уклонение от выплаты алиментов. В виде наказания она должна была выполнять исправительные работы, а 5 % от дохода перечислять в уплату долга. Постановление суда амурчанка проигнорировала.
«Общая задолженность к моменту возбуждения повторного уголовного дела составила более миллиона рублей. Дознаватель структурного подразделения управления ФССП вновь направил материалы дела в суд», – добавили в пресс-службе ведомства.
В четверг, 20 апреля, состоялось очередное заседание суда, на котором было принято решение о наказании должницы лишением свободы на срок в 4 месяца и 20 суток с отбыванием в колонии-поселении.
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