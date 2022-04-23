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23 апреля 2022, 17:01 8

Василий Орлов указал на пользу от цифровой трансформации образования

В Амурской области продолжается цифровизация учебных заведений

Василий Орлов указал на пользу от цифровой трансформации образования
Фото: Министерство образования и науки Амурской области

Цифровая трансформация системы образования предполагает формирование современной инфраструктуры школ и колледжей, ведение электронных журналов, дневников, отслеживание успеваемости, подготовку кадров для работы в цифровой образовательной среде и многое другое. В Амурской области эта работа налажена по всем направлениям.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школах и колледжах обновляется компьютерное оборудование. С 2019 года свыше 120 образовательных организаций получили более четырех тысяч единиц компьютерной техники (ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры и прочее). В этом году новая компьютерная техника установлена в еще 30 учреждениях.

Выстраивать образовательный процесс помогает платформа под названием «Образование Амурской области», которая была успешно внедрена в 2021 году. Это совокупность модулей, которые реализуют основные образовательные услуги и функции: запись ребенка в детский сад, школу или колледж, ведение электронного журнала и дневника и другое.

Для дополнительного образования работает платформа «Навигатор дополнительного образования». На портале представлены как государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования, так и частные организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие лицензирование. На сегодня здесь представлено 5 683 программы, все они прошли экспертную оценку, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Цифровая трансформация образования – не просто дань требованиям современного мира, она выгодна всем. Для детей – это новые интересные форматы обучения. Для родителей – удобная форма контроля успеваемости ребенка. Для учителей – возможность снизить нагрузку и при этом выстроить более эффективный образовательный процесс, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Цифровизацию образования мы будем продолжать и дальше. В частности в следующие два года новую технику в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» должны получить еще 108 образовательных организаций.

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#губернатор #интернет #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    чепуха

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 день назад

    Ему упоминание в СМИ для рейтинга нужно..Он и на слет филателистов придет их "жизни учить"

  • LT

    LT
    23 часа назад

    С 2019 года свыше 120 образовательных организаций получили более четырех тысяч единиц компьютерной техники (ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры и прочее).

    ***

    славные времена были по сегодняшним меркам. хех

  • LT

    LT
    22 часа назад

    филателистов

    *

    а помните марки продавали напротив рынка на почте.

    туда заходишь такой, а все мальчик такими то темами интересуется... и все сували тебе свои альбомы на эти темы и ты такой выбирал и покупал.

  • LT

    LT
    22 часа назад

    но славные времена были.

    (с оговоркой конечно, ее см. выше)

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    13 часов назад

    ...Пусть и цифровизация образования будет. Пусть будет. ...А какой-нибудь Пётр Семёнович, не только преподаватель-предметник, но и Учитель (с большой буквы) - как-то, интересует меня, советского человека, больше цифровизации...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Не! Сейчас в школе найти Учителя проблема. Сейчас всё больше преподаватели-оказатели услуг. (((

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Орлов В.А., прежде чем ратовать за "цифровую трансформацию образования" прочитайте внимательно ГОСТ Р 59895-2021 "Технологии искусственного интеллекта в образовании. Общие положения и термины".

    К большому сожалению, этот ГОСТ ввели с 03 марта 2022 года. Человеческая лень к рассмотрению подобных документов приводит к тому, что детей начинают "сортировать" с самого раннего возраста, по "кастам".

    Орлов В.А., не гарантия, что ваши дети, по тем критериям, которые вводятся Искусственным интеллектом, станут руководителями или смогут выбрать для себя тот вид деятельности, который им нравится. От предлагаемой "трансформации" проиграют все, кроме заказчиков этой программы. Школы и учителя станут ненужными в "трансформированном" обществе. Исчезнут специалисты, останутся только операторы "одной кнопки", то есть, за пределами того, что в узком профессиональном "коридоре", люди не будут понимать ни чего другого. Если ты, к примеру, слесарь, то не сможешь быть токарем, если дворник, то не сможешь быть водителем, если врач, то только узкой специальности и т.д. Эта "цифровая трансформация" - РАБСТВО у тех, кто управляет Искусственным интеллектом, операторы которого являются врагами России и всего человечества.

    Поэтому, Василий Александрович, не превращайтесь в проводника враждебных людям технологий, вы обладаете различными знаниями, позвольте детям развивать свои сознания в различных направлениях, а не загоняйте их в цифровое рабство.

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