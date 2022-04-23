Василий Орлов указал на пользу от цифровой трансформации образования

Фото: Министерство образования и науки Амурской области

Цифровая трансформация системы образования предполагает формирование современной инфраструктуры школ и колледжей, ведение электронных журналов, дневников, отслеживание успеваемости, подготовку кадров для работы в цифровой образовательной среде и многое другое. В Амурской области эта работа налажена по всем направлениям.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школах и колледжах обновляется компьютерное оборудование. С 2019 года свыше 120 образовательных организаций получили более четырех тысяч единиц компьютерной техники (ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры и прочее). В этом году новая компьютерная техника установлена в еще 30 учреждениях.

Выстраивать образовательный процесс помогает платформа под названием «Образование Амурской области», которая была успешно внедрена в 2021 году. Это совокупность модулей, которые реализуют основные образовательные услуги и функции: запись ребенка в детский сад, школу или колледж, ведение электронного журнала и дневника и другое.

Для дополнительного образования работает платформа «Навигатор дополнительного образования». На портале представлены как государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования, так и частные организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие лицензирование. На сегодня здесь представлено 5 683 программы, все они прошли экспертную оценку, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Цифровая трансформация образования – не просто дань требованиям современного мира, она выгодна всем. Для детей – это новые интересные форматы обучения. Для родителей – удобная форма контроля успеваемости ребенка. Для учителей – возможность снизить нагрузку и при этом выстроить более эффективный образовательный процесс, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Цифровизацию образования мы будем продолжать и дальше. В частности в следующие два года новую технику в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» должны получить еще 108 образовательных организаций.