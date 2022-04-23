Перебои с сигналом GPS не повлияют на безопасность полётов в России

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В связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможных сбоях Глобальной системы позиционирования (GPS), Росавиация уведомила авиакомпании о возможных трудностях с получением сигнала. При этом Росавиации не указывала на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории Российской Федерации.

Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки.







В 115 аэропортах Российской Федерации установлены локальные контрольно-корректирующие станции, которые непрерывно мониторят состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS, выдают поправки к ним и незамедлительно передают информацию о сбоях на борт воздушного судна и автоматизированные рабочие места диспетчеров в случае проявления каких-либо аномалий навигационных сигналов.







Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.







Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации. «Роскосмос» направит Минтрансу и Росавиации технические предложения по замене GPS на российских самолетах на систему ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.