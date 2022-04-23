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23 апреля 2022, 14:23 7

Перебои с сигналом GPS не повлияют на безопасность полётов в России

На российских самолетах её заменят на систему ГЛОНАСС

Перебои с сигналом GPS не повлияют на безопасность полётов в России
Фото: Росавиация

В связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможных сбоях Глобальной системы позиционирования (GPS), Росавиация уведомила авиакомпании о возможных трудностях с получением сигнала. При этом Росавиации не указывала на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории Российской Федерации.

Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки.


В 115 аэропортах Российской Федерации установлены локальные контрольно-корректирующие станции, которые непрерывно мониторят состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS, выдают поправки к ним и незамедлительно передают информацию о сбоях на борт воздушного судна и автоматизированные рабочие места диспетчеров в случае проявления каких-либо аномалий навигационных сигналов.


Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.


Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации. «Роскосмос» направит Минтрансу и Росавиации технические предложения по замене GPS на российских самолетах на систему ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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#космос #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • LT

    LT
    1 день назад

    Росавиация это те, что недавно весь свой архив со всеми данными проЕдрали в результате ддос атаки какогото пацанья?

    и на их слово сы сейчас должны надеяться.

    да я по ранешним то временам срался летать а сейчас...

    зашибись, ну час от часу не легче

  • Токарев

    Токарев
    1 день назад

    Так и не понял это санкции или у нас самих так все хорошо ?

  • DimonS

    DimonS
    1 день назад

    "да я по ранешним то временам срался летать а сейчас..."

    А я несралсяя до эры GPS летать. Хотя ты, мальчик, не поймешь такое.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    14 часов назад

    А так же не повлияет отсутствие зап.частей, расходных материалов и тех.жидкостей....

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    13 часов назад

    Жду комментарий того, кто в курсе всех подробностей этой проблемы.

  • Алиса65

    Алиса65
    12 часов назад

    Росавиация рекомендовала пилотам подготовиться к полетам без использования GPS !!! Соответственно, пассажирам - подготовиться к полетам в вовочкин Рай?!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    8 часов назад

    Хуже всего будет ДВ, Камчатке, Сахалину, Чукотке. Сколько на поезде ехать до европейской части России?

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