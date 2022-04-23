В Амурской области пройдёт фестиваль исторической культуры

Фото: Оксана Шишенко

1 и 2 мая в Амурской области состоится ежегодный межрегиональный фестиваль исторической культуры «Амурское Албазино». Его гостями станут представители Приамурья, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалина, Еврейской автономии, Якутии. В программе стрельба из лука, конные турниры, массовые бои и другие зрелищные мероприятия.

Фестиваль будет проходить в Благовещенске, на территории конноспортивного клуба «Аллюр». Начало в 12:00.

В первый день фестиваля «Амурское Албазино» пройдут массовые бои, во второй – индивидуальные бои и конные турниры.

Помимо исторической реконструкции запланированы и показательные выступления курсантов ДВОКУ, приготовление блюд средневековой кухни на костре, интерактивная площадка амурского казачества, лучный тир и катание на лошадях. Также гости фестиваля смогут подобрать себе на память сувениры на ярмарке мастеров декоративно-прикладного искусства или принять участие в мастер-классах различных ремёсел и научиться чему-то новому.