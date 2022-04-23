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23 апреля 2022, 13:24 10

В бюджет Амурской области внесли изменения

На что потратят дополнительные деньги

В бюджет Амурской области внесли изменения
Фото: Заксобрание Амурской области

Амурские парламентарии рассмотрели корректировки в бюджет региона. Как рассказали в пресс-службе законодательного собрания, расходная часть главного финансового документа увеличена на 107 миллиардов рублей.

На что же планируют потратить дополнительные средства? Во-первых, на социальные выплаты для приобретения жилья детям-сиротам. Ранее планировалось, что в 2022 году жилищные сертификаты получат 166 человек, а теперь их станет на 17 больше. На эти цели направили 50 миллионов рублей.

Во-вторых, 18 миллионов рублей направят на капитальный ремонт школ, пострадавших в прошлом году в результате ЧС.

Ещё 5,6 миллиона рублей направят на поддержку государственных ветеринарных учреждений области. На эти средства планируют закупить вакцины, медикаменты. Хлебопекарням на компенсацию части затрат, связанных с производством продукции, выделили 12 миллионов рублей. Кроме того, почти на 30 миллионов рублей больше запланированного ранее направят на строительство животноводческих комплексов. На развитие овощеводства и картофелеводства выделено более 50 миллионов рублей.

На 40 миллионов рублей увеличены средства на завершение первого этапа создания Единого цифрового контура здравоохранения области. Как пояснили в пресс-службе заксобрания, «речь идет о медицинской информационной системе, которая позволит решить ряд задач: размещать расписание приема врачей в электронном виде, обеспечивать электронный документооборот, вести электронные медицинские карты и документы пациентов».

Средства также направят на оплату контракта по строительству «Большого городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске», на реализацию проекта «Школа креативных индустрий», а также на финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счёт резервного фонда правительства Амурской области.

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#дети #недвижимость #областная власть #сельское хозяйство #строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (10)
  • LT

    LT
    1 день назад

    Ранее планировалось, что в 2022 году жилищные сертификаты получат 166 человек, а теперь их станет на 17 больше.

    ***

    что значит станет? что с их семьми случилится, что 17 человек сиротами станут за год.

    жесть какая то

  • LT

    LT
    1 день назад

    Кстати, а чего это наши заксобранцы затихорились. чего они с буквой зет не маршируют?

    СПЕЦ ОПЕРАЦИЮ ПУТИНА ЧТО ЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ?

    давайте фото в студию.

  • Арахис

    Арахис
    1 день назад

    Домашенкин такую заточку состряпал, будто что то понимает... Клоун бля...Недавно зашел в инсту, у него в профиле написано политик!!!! политик карл....Это каким надо быть идиотом чтобы себя так называть... Политиком был Жириновский а ты машинист дорожно строительных машин

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    1 день назад

    Багрова думает, бля, а мне, а что мне переподёт

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    13 часов назад

    Амурские парламентарии - сказано-то как! Палата лордов!

  • Петро555

    Петро555
    12 часов назад

    Политические проститутки. Вольфович прав был

  • Петро555

    Петро555
    12 часов назад

    А на заднем плане вообще спит в галстуке.

  • Петро555

    Петро555
    12 часов назад

    Всем похуй, только деньги давайте

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    9 часов назад

    Очень бы хотелось, чтобы ПЕРСОНАЛЬНЫЙ и КЛАССОВЫЙ (СОСЛОВНЫЙ) состав выборного органа региональной власти отражал РЕАЛЬНУЮ структуру местного общества (в пропорциональном составе). Сколько крестьян, сколько рабочих, сколько буржуазии - столько, соответственно, и депутатов от групп населения. В пропорции, повторюсь. А какой персональный (классовый, сословный) состав Амурского областного парламента? Кем именно и какие группы населения представлены? Чьи именно интересы отстаиваются в первую очередь?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    8 часов назад

    Свои и представляют. За малым исключением

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