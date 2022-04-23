В бюджет Амурской области внесли изменения

Фото: Заксобрание Амурской области

Амурские парламентарии рассмотрели корректировки в бюджет региона. Как рассказали в пресс-службе законодательного собрания, расходная часть главного финансового документа увеличена на 107 миллиардов рублей.

На что же планируют потратить дополнительные средства? Во-первых, на социальные выплаты для приобретения жилья детям-сиротам. Ранее планировалось, что в 2022 году жилищные сертификаты получат 166 человек, а теперь их станет на 17 больше. На эти цели направили 50 миллионов рублей.

Во-вторых, 18 миллионов рублей направят на капитальный ремонт школ, пострадавших в прошлом году в результате ЧС.

Ещё 5,6 миллиона рублей направят на поддержку государственных ветеринарных учреждений области. На эти средства планируют закупить вакцины, медикаменты. Хлебопекарням на компенсацию части затрат, связанных с производством продукции, выделили 12 миллионов рублей. Кроме того, почти на 30 миллионов рублей больше запланированного ранее направят на строительство животноводческих комплексов. На развитие овощеводства и картофелеводства выделено более 50 миллионов рублей.

На 40 миллионов рублей увеличены средства на завершение первого этапа создания Единого цифрового контура здравоохранения области. Как пояснили в пресс-службе заксобрания, «речь идет о медицинской информационной системе, которая позволит решить ряд задач: размещать расписание приема врачей в электронном виде, обеспечивать электронный документооборот, вести электронные медицинские карты и документы пациентов».

Средства также направят на оплату контракта по строительству «Большого городского центра "Трибуна Холл" в Благовещенске», на реализацию проекта «Школа креативных индустрий», а также на финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счёт резервного фонда правительства Амурской области.