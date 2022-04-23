В историческом центре Благовещенска может появиться современная зона отдыха

Фото: 28.gorodsreda.ru

В Благовещенске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» могут обустроить сквер квартала № 133 «Крестьянский» в районе улиц Мухина – Красноармейской – Комсомольской – переулка Крестьянского. Корреспондент Амур.инфо прошлась по тропинкам сквера и сделала несколько снимков городского пространства, которое может кардинально измениться в ближайшие годы.

Где голосовать

С 15 апреля по 15 мая на сайте нацпроекта проходит голосование за проекты благоустройства общественных территорий в муниципалитетах области. Благовещенцам предложили дизайн-проекты благоустройства пяти городских скверов. Воплотят в жизнь тот проект, который наберёт больше всего голосов. Отдать голос за проект можно, зайдя на сайт по своей учётной записи портала госуслуг.

Чем известен 133-й квартал

Раньше этот исторический район города был известен только военной комендатурой, военной прокуратурой, военным судом, административными зданиями на пересечении улиц Красноармейской и Комсомольской, да двумя монолитными 15-этажками зелёного цвета. Большую же часть территории района занимали старые деревянные дома. В последние годы район стал быстро развиваться.

Район новый, сквер старый?

Вместо покосившихся домов на перекрёстке улиц Комсомольской и Горького, а также на Горького в сторону Мухина и в сторону улицы Калинина, появились красивые жилые новостройки, магазины, офисы, трактир, медицинские клиники. Население района резко выросло, но ближайшая общественная территория – сквер «Крестьянский» – для прогулок с детьми и занятий спортом, увы, не подходит.

В сквере много деревьев и только одна асфальтированная дорожка. Со стороны улицы Красноармейской парк огорожен стеной, а со стороны переулка Крестьянского ограждений нет, и вся дорожная пыль попадает на территорию сквера. Две старые металлические конструкции в центре сквера говорят о том, что здесь, видимо, когда-то были футбольные ворота.

Что ждать от проекта

Проект благоустройства сквера подразумевает обустройство велодорожек, площадки для отдыха с навесами, качелями, цветниками, гамаками, ограждённой спортивной зоны, тренажёров с покрытием резиновой крошкой. Здесь также появятся детские игровые комплексы, новое освещение, дополнительное озеленение и многое другое. Ну и, конечно, общее ограждение сквера с семью входами.

Если большинство голосующих выберет этот проект, то именно его и реализуют в рамках нацпроекта.

Кстати, автобусная остановка на улице Мухина располагается совсем рядом со сквером. Вторая остановка – чуть дальше, на Горького. А это значит, что сюда смогут приезжать горожане и из других районов областного центра.

Фото в статье: Амур.инфо