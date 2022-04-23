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23 апреля 2022, 12:51 6

В историческом центре Благовещенска может появиться современная зона отдыха

Проект должны поддержать сами горожане

В историческом центре Благовещенска может появиться современная зона отдыха
Фото: 28.gorodsreda.ru

В Благовещенске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» могут обустроить сквер квартала № 133 «Крестьянский» в районе улиц Мухина – Красноармейской – Комсомольской – переулка Крестьянского. Корреспондент Амур.инфо прошлась по тропинкам сквера и сделала несколько снимков городского пространства, которое может кардинально измениться в ближайшие годы.

Где голосовать

С 15 апреля по 15 мая на сайте нацпроекта проходит голосование за проекты благоустройства общественных территорий в муниципалитетах области. Благовещенцам предложили дизайн-проекты благоустройства пяти городских скверов. Воплотят в жизнь тот проект, который наберёт больше всего голосов. Отдать голос за проект можно, зайдя на сайт по своей учётной записи портала госуслуг.

Чем известен 133-й квартал

Раньше этот исторический район города был известен только военной комендатурой, военной прокуратурой, военным судом, административными зданиями на пересечении улиц Красноармейской и Комсомольской, да двумя монолитными 15-этажками зелёного цвета. Большую же часть территории района занимали старые деревянные дома. В последние годы район стал быстро развиваться.

Район новый, сквер старый?

Вместо покосившихся домов на перекрёстке улиц Комсомольской и Горького, а также на Горького в сторону Мухина и в сторону улицы Калинина, появились красивые жилые новостройки, магазины, офисы, трактир, медицинские клиники. Население района резко выросло, но ближайшая общественная территория – сквер «Крестьянский» – для прогулок с детьми и занятий спортом, увы, не подходит.

В сквере много деревьев и только одна асфальтированная дорожка. Со стороны улицы Красноармейской парк огорожен стеной, а со стороны переулка Крестьянского ограждений нет, и вся дорожная пыль попадает на территорию сквера. Две старые металлические конструкции в центре сквера говорят о том, что здесь, видимо, когда-то были футбольные ворота.

Что ждать от проекта

Проект благоустройства сквера подразумевает обустройство велодорожек, площадки для отдыха с навесами, качелями, цветниками, гамаками, ограждённой спортивной зоны, тренажёров с покрытием резиновой крошкой. Здесь также появятся детские игровые комплексы, новое освещение, дополнительное озеленение и многое другое. Ну и, конечно, общее ограждение сквера с семью входами.

Если большинство голосующих выберет этот проект, то именно его и реализуют в рамках нацпроекта.

Кстати, автобусная остановка на улице Мухина располагается совсем рядом со сквером. Вторая остановка – чуть дальше, на Горького. А это значит, что сюда смогут приезжать горожане и из других районов областного центра.

Фото в статье: Амур.инфо

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#лонгрид #ЖКХ #мэрия #отдых #спорт

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 день назад

    Площадь для этого мизерная..

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    Но делать там что-то нужно, ибо выглядит нынче убого.

  • хаййп

    хаййп
    1 день назад

    Хорошее место для элитного жилого комплекса))) и как его ещё не застроили..

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    21 час назад

    С велодорожкой дурость полнейшая. Поставить тренажеры. Оборудовать нормальное освещение.Огородить от дороги...Все

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    13 часов назад

    Кому там погулять хочется - и сейчас погулять могут. Без всяких многомудрых наворотов.

  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    "...сюда смогут приезжать горожане и из других районов областного центра." \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Никто из других районов сюда не поедет. Проще доехать до городского или Первомайского парка, или сквера на пл. Ленина. Поддерживаю мнение Sergey Nifashev.

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