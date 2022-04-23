Ажиотаж покупательского спроса среди амурчан пошёл на спад

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В Амурской области отмечается стабилизация покупательского спроса среди населения. Между тем, пока одни товары становятся дешевле, на другие цены растут.

Повышение стоимости

За неделю подорожали рис, масло подсолнечное, чай чёрный байховый, макаронные изделия, яйца куриные, крупа гречневая.

На 5,2 % стала дороже свёкла, на 2,9 % – лук, на 1,4 % – картофель, на 4,3 % – яблоки.

Снижение стоимости

На 3,2 % подешевела морковь, на 1,4 % – свежая белокочанная капуста.

На прежнем уровне остались цены на муку, пшено, сахар, огурцы.

— Объём запасов сахара на складах составляет около 700 тонн. В период с 15 по 22 апреля в область поступило 608 тонн сахара. До 29 апреля в область поступит порядка 300 тонн сахара, – отметила министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенёва.

В регионе продолжается работа для сдерживания роста цен. Крупные торговые сети и розничные магазины присоединяются к меморандуму об ограничении торговых наценок на социально значимые продукты питания на уровне не более 5 %. На сегодня к меморандуму подключились 93 предприятия региона. Центром развития территорий разрабатывается бренд «Покупай Амурское», который будет внедрён в торговых сетях области. Основная концепция бренда – продвижение местного производителя и сохранение рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.