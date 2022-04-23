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23 апреля 2022, 11:57 5

Ажиотаж покупательского спроса среди амурчан пошёл на спад

В регионе продолжается работа для сдерживания роста цен

Ажиотаж покупательского спроса среди амурчан пошёл на спад
Фото: pixabay.com

В Амурской области отмечается стабилизация покупательского спроса среди населения. Между тем, пока одни товары становятся дешевле, на другие цены растут.

Повышение стоимости

За неделю подорожали рис, масло подсолнечное, чай чёрный байховый, макаронные изделия, яйца куриные, крупа гречневая.

На 5,2 % стала дороже свёкла, на 2,9 % – лук, на 1,4 % – картофель, на 4,3 % – яблоки.

Снижение стоимости

На 3,2 % подешевела морковь, на 1,4 % – свежая белокочанная капуста.

На прежнем уровне остались цены на муку, пшено, сахар, огурцы.

— Объём запасов сахара на складах составляет около 700 тонн. В период с 15 по 22 апреля в область поступило 608 тонн сахара. До 29 апреля в область поступит порядка 300 тонн сахара, – отметила министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенёва.

В регионе продолжается работа для сдерживания роста цен. Крупные торговые сети и розничные магазины присоединяются к меморандуму об ограничении торговых наценок на социально значимые продукты питания на уровне не более 5 %. На сегодня к меморандуму подключились 93 предприятия региона. Центром развития территорий разрабатывается бренд «Покупай Амурское», который будет внедрён в торговых сетях области. Основная концепция бренда – продвижение местного производителя и сохранение рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    деньги у народа кончились

  • inoy

    inoy
    1 день назад

    за куличами очередь)

  • LT

    LT
    1 день назад

    В регионе продолжается работа для сдерживания роста цен.

    ***

    эта "борьба" приведет к пустым прилавкам. как с ними борьбу вести?

    не надоело в 21 веке за жрачку бороться?

    в нормальном мире нейросети, микропроцессоры, электронные деньги, а тут все про то как с голодухи не загнуться. позорище если честно

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 день назад

    На 20 копеек за кг подешевела капуста.

  • strannic

    strannic
    4 часа назад

    Цены, мягко скажем, подросли. Банка каши гречневой 340г в одном магазине видел по ценен 200 руб., варенье из тыквы("заморская") 200г- стоит 320 руб.-это так, к примеру, почему ажиотаж спал. Можно просто ходить и цены изучать.

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