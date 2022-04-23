Василий Орлов поднял вопрос об уточнении границ затопления в Амурской области
Губернатору доложили о проделанной работе в этом направлении
Работа по определению зон подтопления и затопления ведётся по всей Амурской области. Губернатору Амурской области доложили о её ходе и достигнутых на текущий момент результатах.
По словам директора государственного бюджетного учреждения Амурской области «Экология» Василия Офицерова, уже разработаны и определены опасные зоны в 56 населённых пунктах. Кроме того, зоны затопления и подтопления в 2022 году планируют определить ещё в 163 населённых пунктах Приамурья. Уже заключены контракты на проведение работ в следующих муниципалитетах:
- Благовещенский район;
- Мазановский район;
- Константиновский район;
- Тамбовский район;
- Серышевский район;
- Шимановский район;
- Бурейский муниципальный округ;
- Свободненский район;
- Октябрьский район;
- Магдагачинский район;
- Сковородинский район;
- Ромненский муниципальный округ;
- Архаринский район;
- Зейский район;
- Тындинский муниципальный округ;
- Благовещенск;
- Сковородино;
- Зея;
- Тында.
Общая сумма заключённых контрактов – более 192 миллионов рублей. Работа уже начата: подрядные организации приступили к сбору и анализу исходных данных, оформлению документов на проведение аэрофотоснимков в пограничной зоне.
— Определение зон затопления имеет огромное значение для региона и является частью плана по борьбе с паводками и их последствиями. В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. Данные ограничения позволят минимизировать ущерб, наносимый паводковыми водами в будущем. Последние несколько лет Амурская область систематически сталкивается с наводнениями, нам необходимы меры для обеспечения безопасности людей. Работу мы ведем уже три года и в этом году завершим. Границы будут определены во всех 219 населенных пунктах, где это было необходимо, – сказал губернатор Василий Орлов.
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