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23 апреля 2022, 12:19 0

Василий Орлов поднял вопрос об уточнении границ затопления в Амурской области

Губернатору доложили о проделанной работе в этом направлении

Василий Орлов поднял вопрос об уточнении границ затопления в Амурской области
Фото: Амур.инфо

Работа по определению зон подтопления и затопления ведётся по всей Амурской области. Губернатору Амурской области доложили о её ходе и достигнутых на текущий момент результатах.

По словам директора государственного бюджетного учреждения Амурской области «Экология» Василия Офицерова, уже разработаны и определены опасные зоны в 56 населённых пунктах. Кроме того, зоны затопления и подтопления в 2022 году планируют определить ещё в 163 населённых пунктах Приамурья. Уже заключены контракты на проведение работ в следующих муниципалитетах:

  • Благовещенский район;
  • Мазановский район;
  • Константиновский район;
  • Тамбовский район;
  • Серышевский район;
  • Шимановский район;
  • Бурейский муниципальный округ;
  • Свободненский район;
  • Октябрьский район;
  • Магдагачинский район;
  • Сковородинский район;
  • Ромненский муниципальный округ;
  • Архаринский район;
  • Зейский район;
  • Тындинский муниципальный округ;
  • Благовещенск;
  • Сковородино;
  • Зея;
  • Тында.

Общая сумма заключённых контрактов – более 192 миллионов рублей. Работа уже начата: подрядные организации приступили к сбору и анализу исходных данных, оформлению документов на проведение аэрофотоснимков в пограничной зоне.

— Определение зон затопления имеет огромное значение для региона и является частью плана по борьбе с паводками и их последствиями. В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. Данные ограничения позволят минимизировать ущерб, наносимый паводковыми водами в будущем. Последние несколько лет Амурская область систематически сталкивается с наводнениями, нам необходимы меры для обеспечения безопасности людей. Работу мы ведем уже три года и в этом году завершим. Границы будут определены во всех 219 населенных пунктах, где это было необходимо, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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