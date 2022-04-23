Заказники Амурской области готовы к приему туристов

Фото: Амурская дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий

Заказники и кордоны Амурской области готовы к летнему туристическому сезону. Амурчане могут познакомиться с дикой природой в центре охраны природы «Зейский», в заказниках «Воскресеновский», «Бекельдеуль» и природном парке «Бурейский». Туристам доступны экологические тропы, домики и беседки, сообщает амурская дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Природный парк «ЦОП "Зейский"»

Располагается в десяти километрах от села Натальино Благовещенского района. Здесь можно встретить лесных обитателей, прогуляться на свежем воздухе и отдохнуть в комфортных условиях. Лоси Майя и Гаврюша, изюбри, олени и косули – практически всех можно увидеть в открытом вольере площадью почти 100 гектаров и сфотографировать. На экскурсию к животным отвезут работники природного парка. Собираясь в гости, можно взять с собой гостинцы (животные любят морковку и яблоки). На территории природного парка проложена километровая экологическая «тропа здоровья», которая заканчивается смотровой площадкой над поймой реки Зея. Вечер можно провести в домике в сосновом бору на берегу озера. Природный парк работает все дни, кроме понедельника. Телефон для связи: 8(914)556-90-31.

Бурейский природный парк

Гостей ждет сразу два кордона: «Урочище Симичи» и «Желундинский». В перовом есть обустроенная экологическая тропа протяжённостью 5 километров. Вдоль тропы обустроены беседки для отдыха, детские площадки, игровые зоны и стенды с информацией о разнообразии растений и животных этих мест. Есть и кормовые площадки, куда могут выходить обитатели здешних лесов, а также обзорные площадки с видом на Бурею. На Жeлyндинcкoм кордоне отдыхающие могут остановиться в комфортабельных домиках, попариться в бане или посидеть у камина. Телефоны для связи: 8(924)148-29-90, 8(909)811-67-91.

Заказник «Воскресенский»

Расположен в двухстах километрах от Благовещенска. Здесь можно отправиться в сплав по реке Томь или прогуляться по экологической тропе. По пути посетители познакомятся с удивительной историей, опутанной легендами. На территории расположен уникальный памятник природы – «Белая гора», которая состоит из белоснежного песка. Доступна трофейная рыбалка в сопровождении охотоведов. В заказнике на кормушках для животных установлены наблюдательные вышки, с которых можно увидеть и сфотографировать зверей в дикой природе. Телефон для связи: 8(914)572-66-62.

Заказник «Бекельдеуль»

Расположен на территории Зейского района Амурской области. Для отдыха и общения с природой предлагается кордон «Алгая». Добраться до него можно на катере вдоль берегов Зейского водохранилища. Рядом с кордоном проложена экологическая тропа с подъёмом на сопку и фотозоной, откуда можно понаблюдать за великолепными местами природы и её обитателями. Из животных здесь обитают очень редкие виды, например, амурский лемминг, дикуша, беркут и утка-мандаринка. Для размещения на территории обустроены всесезонные гостевые домики, беседки и баня. Телефон для связи: 8(914)574-03-98.