Жители Благовещенска могут посетить «Автобус Победы» бесплатно
Сегодня он будет ждать гостей на площади ОКЦ
В субботу, 23 апреля, на площади у Общественно-культурного центра будет работать «Автобус Победы». Там же организовали фотозону с оружием.
Гостями автобуса могут стать все желающие – это совершенного бесплатно. Планируется, что мероприятие пройдет с 13 до 15 часов.
Как уточнил корреспондент Амур.инфо, до 9 мая «Автобус Победы» посетит два городских детских сада, а непосредственно в День Победы будет работать на территории Городского парка. Там же организуют реконструкцию боя «Лето 44-го».
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