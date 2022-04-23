Жители Благовещенска могут посетить «Автобус Победы» бесплатно

Фото: vk.com/wall-212567564_16

В субботу, 23 апреля, на площади у Общественно-культурного центра будет работать «Автобус Победы». Там же организовали фотозону с оружием.

Гостями автобуса могут стать все желающие – это совершенного бесплатно. Планируется, что мероприятие пройдет с 13 до 15 часов.

Как уточнил корреспондент Амур.инфо, до 9 мая «Автобус Победы» посетит два городских детских сада, а непосредственно в День Победы будет работать на территории Городского парка. Там же организуют реконструкцию боя «Лето 44-го».