В Таиланде отменяют ПЦР-тестирование для вакцинированных туристов

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Глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Таиланд Марати Налита Андамо заявила о том, что с 1 мая отменяется ПЦР-тестирование для вакцинированных путешественников. Кроме того, сократится и сумма обязательного медицинского страхования.

— С 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов. Кроме того, снижается с 20 тысяч долларов до 10 тысяч долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия, – заявила Марати Налита Андамо, сообщает ТАСС.

В случае, если турист почувствует симптомы COVID-19 ему рекомендовано самостоятельно обратиться за медицинской помощью и сдать тест.

Стоит отметить, что система Thailand Pass продолжает действовать, и при посещении страны там должна быть отражена информация о вакцинации. При этом для непривитых туристов карантин по приезде в страну остается обязательным: изоляция на пять дней в заранее забронированной гостинице и сдача ПЦР-теста.