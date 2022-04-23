На два дня часть Благовещенска останется без воды

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На период с 25 апреля (22:00) по 27 апреля (22:00) без воды (и горячей, и холодной) останется часть Благовещенского городского округа. Как пояснили в пресс-службе АКС, это связано с проведением запланированных работ на водозаборе «Северный». Он будет остановлен для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Без водоснабжения останутся следующие районы Благовещенского городского округа: Моховая падь;

Садовое;

Астрахановка;

«Амурский бройлер»;

Сплавная контора;

Хладокомбинат;

Мясокомбинат;

Аэропорт;

Северо-восточная часть города;

2-й и 3-й микрорайоны. «В остальной части города будет снижено давление в водопроводной сети. Просьба всем запастись водой!», – обратились к горожанам в АКС.

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#ЖКХ #строительство

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Юлия Медведева