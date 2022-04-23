На два дня часть Благовещенска останется без воды
Отключение запланировано в рамках подготовки к отопительному сезону
На период с 25 апреля (22:00) по 27 апреля (22:00) без воды (и горячей, и холодной) останется часть Благовещенского городского округа. Как пояснили в пресс-службе АКС, это связано с проведением запланированных работ на водозаборе «Северный». Он будет остановлен для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Без водоснабжения останутся следующие районы Благовещенского городского округа:
- Моховая падь;
- Садовое;
- Астрахановка;
- «Амурский бройлер»;
- Сплавная контора;
- Хладокомбинат;
- Мясокомбинат;
- Аэропорт;
- Северо-восточная часть города;
- 2-й и 3-й микрорайоны.
«В остальной части города будет снижено давление в водопроводной сети. Просьба всем запастись водой!», – обратились к горожанам в АКС.
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