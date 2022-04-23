Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
23 апреля 2022, 10:01 2

На два дня часть Благовещенска останется без воды

Отключение запланировано в рамках подготовки к отопительному сезону

На два дня часть Благовещенска останется без воды
Фото: pixabay.com

На период с 25 апреля (22:00) по 27 апреля (22:00) без воды (и горячей, и холодной) останется часть Благовещенского городского округа. Как пояснили в пресс-службе АКС, это связано с проведением запланированных работ на водозаборе «Северный». Он будет остановлен для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Без водоснабжения останутся следующие районы Благовещенского городского округа:

  • Моховая падь;
  • Садовое;
  • Астрахановка;
  • «Амурский бройлер»;
  • Сплавная контора;
  • Хладокомбинат;
  • Мясокомбинат;
  • Аэропорт;
  • Северо-восточная часть города;
  • 2-й и 3-й микрорайоны.

«В остальной части города будет снижено давление в водопроводной сети. Просьба всем запастись водой!», – обратились к горожанам в АКС.

Просмотров всего: 3633

#ЖКХ #строительство

распечатать


Общество 6

В Белогорске во вторник отключат отопление

Общество

В отделении Амурского аграрного колледжа в Завитинске построят новую мастерскую
Общество

На калининском «кольце» в Благовещенске начинают устройство основания под асфальт
Общество

Василий Орлов заявил, что программу переселения нужно синхронизировать с программой капремонта
Комментарии
Показать все (2)
  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Началось... (((

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 день назад

    Каждый год одно и тоже. А потом зимой начинаются порывы, раскопки и очковтирательство non-stop.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь