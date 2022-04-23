Амурские предприниматели опасаются удвоения налоговых платежей

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Представители амурского бизнес-сообщества опасаются, что в связи с изменением федерального законодательства предпринимателям, выбравшим патентную систему налогообложения, придётся платить в два раза больше в 2022 году и оплачивать перерасчёт за 2021 год. В ситуации разбирался корреспондент Амур.инфо.

— Когда в 2021 году перед принятием очередных изменений мы обсуждали областной закон о патенте, предприниматели считали, что речь идет именно о площади обслуживания, и правительство области – разработчик проекта закона – придерживалось такого же подхода. Однако теперь налоговые органы получили письмо Минфина РФ от 2 апреля 2021 года 03-11-06/24241, из которого следует, что для расчета стоимости патента при отсутствии указания в региональном законодательстве на площадь зала обслуживания должна браться общая площадь объекта. Отмечу, что вспомогательные помещения зачастую занимают не менее половины общей площади. Кроме того, сотни предпринимателей выпадут за критерии патента из-за превышения квадратных метров, если будет учитываться всё, – рассказал общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Амурской области Борис Белобородов.

По информации пресс-службы амурского бизнес-омбудсмена, в Приамурье подавляющее большинство предпринимателей выбрали именно патентную систему налогообложения. Так, в торговле таких бизнесменов больше четырёх тысяч, из которых несколько сотен могут быть вынуждены изменить систему налогообложения, так как теперь они не попадают под критерии патента. Кроме того, в текущих условиях налоговая служба будет рассчитывать платеж за 2022 год по-новому, а также доначислит суммы к уже оплаченному 2021 году. Совокупный объем дополнительных платежей бизнеса за патент может составить несколько десятков миллионов рублей. Это поставит под вопрос дальнейшую деятельность предприятий, а рабочие места будут потеряны.

За разъяснениями общественный бизнес-омбудсмен и деловые объединения региона обратились в правительство региона, а также попросили уточнить региональное законодательство. Корреспондент Амур.инфо тоже связался с министерством экономического развития и внешних связей Амурской области.

— Сигнал от предпринимательского сообщества мы получили и взяли в работу. Но нужно понимать, что законотворчество – процесс не быстрый, сиюминутного ответа не будет. Изменения в Амурской области от 09.10.2012 г. N 93-ОЗ «О патентной системе налогообложения» будут рассмотрены. Постараемся решить вопрос в пользу предпринимателей. Cейчас речи о немедленной выплате разницы не идёт, – пояснили в пресс-службе ведомства.