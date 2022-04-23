Один день из жизни амурского священника

Фото: Амур.инфо

В рамках проекта «Один день из жизни» корреспондент Амур.инфо пообщался со священником отцом Симеоном, служащим в Православном храме блаженной Ксении Петербургской.

— Когда начинается и заканчивается «рабочий» день священника? Из чего он состоит?

— Можно сказать, что у священника ненормированный рабочий день. Бывает такое, что на часах 10 или 11 часов вечера, я уже сплю, но звонит телефон и будит меня и мою семью. «Батюшка, человек умирает. Человек верующий. Хочет исповедоваться и причаститься перед смертью». Уже в этот момент вызваны врачи, или врачи уже приезжали и сказали, что уже все… И я конечно еду, чтобы причастить и исповедовать перед смертью. И вот такой день. То ли он закончился, то ли начался. На моей практике такое уже было несколько раз, хоть я и священник чуть больше года.

Как правило, день начинается с утреннего богослужения. Сейчас Великий пост и у нас богослужений больше, и начинаются они, как правило, раньше. Чаще всего в шесть встаю и если это день с богослужением, то в 7:30 я уже в храме. Начинаю проводить подготовку к богослужению: достаю церковную утварь, читаю предначинательные молитвы, облачаюсь в священные одежды. Богослужение, как правило, начинается в восемь утра.

“ Священник всегда выслушает, подскажет, как человеку начать жить с Богом.

Вечером также проходят богослужения. Между ними времени предостаточно, чтобы провести такие маленькие службы, которые называются «требы». То есть человеку что-то требуется – покрестить, отпеть, освятить что-то. Чаще всего на дому нужно исповедовать и причастить людей, которые сами не могут прийти в храм. Как правило, это бабушки, или люди в болезни, например, после инсульта. До пандемии мы по больницам часто ходили – в больничных палатах исповедовали и причащали. Я во время пандемии по больницам не ходил, только единожды, сдав ПЦР-тест, приходил к человеку в травматологию. К девочке маленькой после аварии.

Бывают, конечно, дни, когда треб нет. Тогда эти полдня – выходной. У меня семья, сын маленький, год и девять. Я провожу время с ними. С сыном посидеть, жену подразгрузить.

В будущем очень хотел бы вести взрослую воскресную школу. У нас её пока нет. Так как храм блаженной Ксении Петербургской ещё строящийся, то лекционный зал пока в стадии завершения. Сейчас храмовые помещения практически готовы, а в цоколе, где находится лекторий, работы ещё ведутся. Когда он будет готов, в мой рабочий день добавятся некоторые курсы и лекции. По вечерам люди после работы будут приходить, узнавать о своей вере, священнику вопросы задавать, беседовать, лекции слушать и просто беседовать о Боге и вере за чашкой чая.

— Почему Вы решили посвятить свою жизнь служению Богу?

— На этот вопрос в двух словах точно не ответишь. Все к Богу приходят по-разному. Чаще всего по скорбям, когда человек не находит помощи ни у кого, он обращается к Богу. У меня было не так. Я начал ходить в храм, обратился к Богу с какой-то осознанностью в 13 лет. Просто слышал всегда, что есть ад и рай, я как-то в это верил, понимал и просто задумался однажды, после того как обжёгся водой. Говорят же, что в аду вечно горят, испытывают вечные муки. И я об этом задумался и решил, что надо что-то в жизни менять, чтобы не попасть в этот самый ад.

Ну а что в 13 лет? Как и все пробовал покурить, пробовал алкоголь, матерился. Решил избавляться. Я вспомнил о том, что крещёный в детстве, и на полке мой крестик лежит. Достал его, надел. В то время я жил недалеко от храма на Рёлочном, зашёл туда, посмотрел на витрину, где продавались книжечки. Мне понравилась книжечка, первая брошюрка, которую я прочитал, «Православное воспитание мальчиков переходного возраста». Я говорю: «Можно мне вот эту книгу?». А женщина в церковной лавке спросила: «Ты сам себя воспитывать будешь?». Я ответил, что, видимо, да.

Книжку прочел, начал ходить в храм. Тогда были летние каникулы и лень перебарывала – на утренние богослужения не хотелось ходить, а вечером приходил. С парнями весь день бегал, мяч пинал, а потом как был, в шортах и майке, шёл в церковь. Стоишь на службе – интересно, хорошо, спокойно.

Потом священники заметили меня, что ходит молодой парень в церковь, и предложили помогать в алтаре. Согласился, не думая, что это что-то серьёзное. Было интересно, стал больше читать и изучать. В течение десяти лет так и помогал священникам за богослужениями. Конечно, были периоды, когда отходил от Бога. В позднепереходный возраст, так его назвал бы я.

Лет в 20 моя вера стала действительно осознанной. Начал учиться на заочном секторе Хабаровской духовной семинарии, до этого окончил техникум строительный. Я тогда не говорил о том, что планирую стать священником, я просто хотел получить религиозное образование, а там, как говорится, видно будет.

В 21 год я женился, а как известно православные священники – это либо принявшие монашеский постриг, то есть давшие обет безбрачия, либо женатые. И в 24 года, когда я учился на последнем курсе семинарии, мне предложили принять сан. Я подумал, немного поколебался и решил … 17 января 2021 года я стал священником.

— Сейчас заканчивается Великий пост. Как правильно его проводить, и есть ли какие-то категории людей, которым лучше от него отказаться?

— Пост в библейском понимании – это не только воздержание от пищи. В первую очередь в пост, это еще в Ветхом завете написано, в книге пророка Исаии, Бог ждёт от нас милосердия. Нужно помогать нуждающимся. Пост подразумевает и более сосредоточенную молитву, период покаяния, борьбы с грехами. Вот вы говорите: «Кому стоит воздержаться?». От милосердия и молитвы никому не стоит воздерживаться. Даже человек, который не может стоять или сидеть, может помолиться. Даже лёжа на кровати можно помочь другому человеку. Словом.

“ Пост нужен для того, чтобы человек служил Богу, помогал людям, а не просто худел.

А что касается еды… я часто шучу, когда ко мне приходят люди и спрашивают: «Батюшка благословите на пост», чтобы воздерживаться от мясного и молочного, или же просят разрешить послабления, чтобы кушать пищу животного происхождения. Я, отшучиваясь, говорю, что благословение на пост надо брать у гастроэнтеролога или у лечащего врача, если есть хронические заболевания. Человек должен поститься так, чтобы у него сил хватало служить Богу, служить людям, а через людей, как известно, мы служим Богу. Если ты дал нуждающемуся кусок хлеба, то этим послужил Богу. По состоянию здоровья воздержание должно регулироваться, чтобы человек не загубил себя.

Пост должен помогать человеку. Когда мы воздерживаемся от пищи – мы себя тренируем, тренируем свое тело. Ведь наши грехи они бывают против тела, когда человека тянет на плотские какие-то грехи, но человек, смиряя себя меньшим потреблением еды, тем самым смиряет свою плоть. Так он и борется с грехом. Пост нужен для того, чтобы человек служил Богу, помогал людям, а не просто худел.

— Иногда в жизни случаются ситуации (как хорошие, так печальные), когда люди чувствуют потребность обратиться к вере, зайти в храм. Как лучше всего это сделать? С чего начать?

— Я очень часто слышу, что, входя в храм, человек встречает злых бабушек и его это отталкивает. На пути к Богу у человека не должно быть никаких препятствий, а тот, кто выказывает эти препятствия, пусть это служитель церкви или просто религиозный человек, понесёт за это огромную ответственность. Поэтому, если человек хочет обратиться к Богу, он приходит в храм и молится. Так как знает и умеет – своими словами и мыслями. Всегда есть возможность обратиться к служителю церкви, помощнику, продавцу церковной лавки, и попросить, чтобы его свели со священником. Можно узнать, есть ли в храме какие-то курсы, лекции, чтобы прийти и там побеседовать со священником. Чаще всего, конечно, это общение личное. Можно зайти в церковную лавку, спросить номер батюшки и договориться о встрече. Священник к этим беседам готов. Он к ним готовился долго как в семинарии, так и во время церковной жизни. Он всегда выслушает, подскажет как человеку начать жить с Богом. Он всегда успокоит и утешит. Мы понимаем, что человека в сложной ситуации нужно сначала успокоить, а уже потом говорить о Боге. Человек сам должен понять, что успокоенье можно найти только с Богом.

— А есть ли какие-то ограничения по внешнему виду при посещении церкви?

— В церковной традиции так сложилось, что за богослужением люди должны находиться в одежде подобающей. Но подобающей насколько? Самое главное, чтобы твоя одежда не отвлекала других людей от молитв.

Бог взирает не на одежду и не на внешний вид. Он смотрит на душу. Даже библия говорит, что Бог не взирает на лица. Поэтому Богу не важно, как ты выглядишь. Если человек выглядит как-то неподобающе, к примеру, декольте или короткие юбки у женщин, но действительно чувствует потребность помолиться, – пусть заходит, никто не возбранит. А если кто-то и сделает замечание, то нужно связаться с настоятелем и сообщить о вопиющем проступке. Просто человек, нося такую одежду должен сам понимать, что он может ввести в соблазн окружающих и тогда ответственность будет уже на нём. В Евангелии так и сказано, что соблазнам надлежит прийти в мир, но горе тому, через кого они приходят.

— Как часто Вам говорят «спасибо»?

— Вот до того, как вы пришли, я прочитал интервью пожарного, что им редкого говорят «спасибо», хоть они и выносят людей из огня. А человек находится в состоянии аффекта и не понимает, что произошло, поэтому и благодарит позже. Священник часто слышит «спасибо», потому что … потому что работа у нас такая. Врачам тоже часто говорят «спасибо», когда человек получает облегчение, и он это понимает, чувствует. Также пообщавшись со священником, или после крещения ребёнка, люди говорят «спасибо» потому, что тоже получили какое-то облегчение, поддержку, совет.

Фото в статье: Амур.инфо