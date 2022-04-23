В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм практически исчез в России

Фото: pexels.com

Специалист объяснил, что в России заражения данным штаммом практически не фиксируются, однако если где-то сохранился его резервуар, то вирус может вернуться. Единичные случаи заражения дельта-штаммом фиксировались в конце марта и начале апреля.

«После этого "Дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», – пояснил Хафизов.

После приобретения большинством людей иммунитета к определенному штамму меняются условия для этого варианта вируса, он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.

Доминирующим вариантом в России до сих пор является «Омикрон» – ВА.1, а также ВА.2 («стелс-Омикрон»). К концу марта доля этих штаммов достигла 80 %. Эксперт рассказал, что такая особенность может поддерживать сохранение популяции обоих вариантов, пока не появится новый штамм или у большинства людей не сформируется иммунитет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране ещё рано, несмотря на стабильную эпидситуацию.