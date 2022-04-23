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23 апреля 2022, 08:59 0

В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм практически исчез в России

Но о завершении пандемии коронавируса говорить рано

В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм практически исчез в России
Фото: pexels.com

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что дельта-штамм практически исчез из РФ, сообщают «Известия».

Специалист объяснил, что в России заражения данным штаммом практически не фиксируются, однако если где-то сохранился его резервуар, то вирус может вернуться. Единичные случаи заражения дельта-штаммом фиксировались в конце марта и начале апреля.

«После этого "Дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», – пояснил Хафизов.

После приобретения большинством людей иммунитета к определенному штамму меняются условия для этого варианта вируса, он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.

Доминирующим вариантом в России до сих пор является «Омикрон» – ВА.1, а также ВА.2 («стелс-Омикрон»). К концу марта доля этих штаммов достигла 80 %. Эксперт рассказал, что такая особенность может поддерживать сохранение популяции обоих вариантов, пока не появится новый штамм или у большинства людей не сформируется иммунитет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране ещё рано, несмотря на стабильную эпидситуацию.

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#здоровье #медицина #COVID 19

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