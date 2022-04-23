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23 апреля 2022, 07:59 10

Средний возраст автомобилей в Амурской области – 17 лет

По России этот показатель составляет около 15 лет

Средний возраст автомобилей в Амурской области – 17 лет
Фото: pixabay.com

Эксперты подсчитали средний возраст машин в российских регионах. Оказалось, что самые старые машины ездят по дорогам Приморского и Камчатского краев (более 20 лет в среднем), а самые новые – в Татарстане (10 лет). Средний же возраст автомобиля в Амурской области – 17 лет.

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на портал «Дром», исследование показало, что одни из самых «возрастных» автопарков на Дальнем Востоке и в Сибири: в Алтайском крае – 19,9 года, в Еврейской автономии – 19,1 года, в Амурской области, Хабаровском крае, Красноярске и Новосибирске – по 17 лет.

При этом более новые модели чаще встречаются в Татарстане (10 лет), Москве (11,5 года) и в Санкт-Петербурге (12 лет).

«Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом легковые автомобили автолюбителей России стали старше с начала этого года ещё на четыре месяца – к концу апреля 2022 года средний возраст автомобиля в России составит 15 лет», – указано в исследовании автопортала.

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#аналитика #транспорт

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 день назад

    СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – 17 ЛЕТ

    - а на фото новый мерс. угадайте с трех раз: какая взаимосвязь между статьей и фотографией?

  • хаййп

    хаййп
    1 день назад

    Машины старые.. Зато транспортный налог самый высокий в стране((( в москве люди меньше платят за авто налог.. Чем у нас..хорошо живём раз такие высокие налоги..

  • Петро555

    Петро555
    1 день назад

    За развитие Дальнего Востока!!! Вот так

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    С целым министерством трутня, доразвивали

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    хаййп 4 часа назадМашины старые.. Зато транспортный налог самый высокий в стране

    Транспортный налог поднял гражданин Колесов аж в 5 раз. Пробыл здесь недолго, но наколесить успел. В России если цена на что-то поднимается, то уж назад ей пути нет...

  • Петро555

    Петро555
    11 часов назад

    Причем тут Колесов. Вроде регион сам устанавливает ставку налога

  • хаййп

    хаййп
    10 часов назад

    Губернатор и депутаты наши могут снизить налог.. Но почему то этого не делают..((( у них видимо денег много и они не замечают этого огромного налога..

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    7 часов назад

    У губернатора и депутатов видимо нет авто и они не платят трансп.налог.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    У губернатора и депутатов, судя по декларациям о доходах, нет ВООБЩЕ ничего...

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Петро555 Причем тут Колесов. Вроде регион сам устанавливает ставку налога

    А Колесов у нас был кто? Вот-вот, глава региона, правда недолго.

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