Средний возраст автомобилей в Амурской области – 17 лет

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Эксперты подсчитали средний возраст машин в российских регионах. Оказалось, что самые старые машины ездят по дорогам Приморского и Камчатского краев (более 20 лет в среднем), а самые новые – в Татарстане (10 лет). Средний же возраст автомобиля в Амурской области – 17 лет.

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на портал «Дром», исследование показало, что одни из самых «возрастных» автопарков на Дальнем Востоке и в Сибири: в Алтайском крае – 19,9 года, в Еврейской автономии – 19,1 года, в Амурской области, Хабаровском крае, Красноярске и Новосибирске – по 17 лет.

При этом более новые модели чаще встречаются в Татарстане (10 лет), Москве (11,5 года) и в Санкт-Петербурге (12 лет).

«Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом легковые автомобили автолюбителей России стали старше с начала этого года ещё на четыре месяца – к концу апреля 2022 года средний возраст автомобиля в России составит 15 лет», – указано в исследовании автопортала.