В амурском Завитинске построят путепровод

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Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл встречу с администрацией Завитинского муниципального округа. На ней обсудили развитие сельского хозяйства, в частности животноводства, а также ремонт дорог, сообщает региональное правительство.

В этом году на ремонт дорог в Завитинском муниципальном округе потратят более 145 миллионов рублей. 16 километров нового асфальта положат на дороге «Завитинск – Райчихинск» и два километра в самом Завитинске. Также в городе отремонтируют три улицы, обустроят шесть пешеходных переходов и пять автобусных остановок. Кроме того, в 2023 году начнётся возведение путепровода, сейчас документацию проверяют эксперты.

На сегодняшний день в Завитинском муниципальном округе уже подготовили 45 % земель под посев ранних зерновых. В этом году аграрии планируют посеять 21 тысячу тонн зерновых, что на 54 % больше, чем в 2021 году. На столько же процентов хотят увеличить и производство сои, картофеля также высадят немного больше.

Тем временем поголовье крупного рогатого скота и надои молока в районе уменьшились, животноводы считают, что это произошло из-за плохой погоды в прошлом году. Но одна из фермеров за год с одной фуражной коровы увеличила надои вдвое, получив 4 260 литров молока. Глава области поручил разработать новые меры поддержки для животноводов, они в свою очередь должны правильно содержать скот.

– В Амурской области задача стоит к 2025 году выйти на 92 % по самообеспеченности молоком. Для этого у нас сейчас строится три больших фермы, со временем мы планируем этот показатель до 100% довести. Сегодня по животноводству у нас уже действуют меры поддержки. Мы на 50% субсидируем приобретение скота, помогаем в покупке оборудования и субсидируем процент по банковским кредитам, – прокомментировал Василий Орлов.