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22 апреля 2022, 18:25 1

В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников
Фото: pixabay.com

Как сообщает РИА ФАН, пожар охватил огромные площади НИИ сил Военно-космической обороны из-за открытых людьми окон.

Смертельный пожар произошел накануне около 9:30 по местному времени. Сотрудники оборонного предприятия в течение полутора часов пытались самостоятельно его потушить, в результате чего огонь охватывал все большие площади из-за открытых людьми окон. Звонок в дежурную часть МЧС поступил только в 11:08. Жертвами мощного пожара, который спасатели тушили несколько часов, стали шесть человек, еще 27 – пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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#происшествия #пожары

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Комментарии
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  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    1 день назад

    нельзя открывать окна пр пожаре, знаю ещё со школы. уроки ОБЖ

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