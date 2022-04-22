В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников

Смертельный пожар произошел накануне около 9:30 по местному времени. Сотрудники оборонного предприятия в течение полутора часов пытались самостоятельно его потушить, в результате чего огонь охватывал все большие площади из-за открытых людьми окон. Звонок в дежурную часть МЧС поступил только в 11:08. Жертвами мощного пожара, который спасатели тушили несколько часов, стали шесть человек, еще 27 – пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».