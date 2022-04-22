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22 апреля 2022, 16:31 0

Надежда Бабкина высказалась о конфликте с Надеждой Кадышевой

Ранее Бабкина критиковала внешний вид коллеги

Надежда Бабкина высказалась о конфликте с Надеждой Кадышевой
Фото: nation-news.ru

Надежда Бабкина прокомментировала слухи о давнем конфликте с Надеждой Кадышевой. Певица опровергла эту информацию и отметила, что они с коллегой даже иногда выступают вместе, сообщает «Киноафиша».

В эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Бабкина рассказала, что заявления о конфликте с Кадышевой не являются правдой. По словам певицы, они долгие годы не только общаются, но иногда даже выступают вместе.

Говорят, что несколько лет назад в беседе с журналистами Бабкина раскритиковала внешний вид коллеги. Однако сейчас артистка уверяет, что образы Кадышевой не вызывают у неё никаких негативных чувств. По словам Бабкиной, главное, чтобы самой певице было комфортно.

При этом Бабкина однажды решила пошутить над гардеробом коллеги. На дне рождения Николая Баскова она оделась в точности как Кадышева, что рассмешило всех присутствующих.

Сейчас исполнительница уверена, что их конфликт с Кадышевой выдуман СМИ. Она отмечает, что на самом деле между ними давно сложились хорошие отношения.

Как сообщает «Пятый канал», слухи о том, что артистки находятся в состоянии вражды, активно подогревались и другими представителями шоу-бизнеса. Однажды Рустам Солнцев написал в своём блоге якобы о драке Кадышевой и Бабкиной, сославшись на мемуары одной из народных артисток.

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#шоу-бизнес

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